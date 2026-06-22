Vučić otvorio 21. Svetski kongres ekonomista: Svet je danas potpuno drugačiji, kaskamo za Kinom i SAD

Predsednik je prvo poželeo dobrodošlicu svima, i zahvalio se organizatorima i učesnicima koji su došli iz celog sveta na kongres.

– Tema ovogodišnjeg kongresa je globalna ekonomska realnost, zato što živimo u periodu kada padaju u vodu sve teorije koje su vladale decenijama – rekao je on.

Vučić ističe da je danas svet međusobno povezan, ali i fragmentiran, i da je ta kontradikcija u srži raznih izazova.

– Želim da podelim sa vama jedno od mojih iskustava, koje se desilo još 2021. godine. Išao sam u Davos, to je bila jedna od mojih 12 poseta tom švajcarskom rizortu, i uvek sam nameravao da slušam ljude koji su se obraćali publici u Davosu. Da biste nešto pričali sa tim pametnim ljudima, morate i da ih slušate. Te godine je gost bio Si Đinping, i ja sam video na koji način su svi bili zapanjeni njegovim govorom, on je prigrlio globalizam, ali je okrenuo naopačke sve vrednosti koje smo mi tada znali, ali sam čuo i evropske lidere koji su počeli da govore o protekcionističkim merama – rekao je predsednik, i dodao da je to iznenadilo svet.

Evropa danas gradi mehanizme da štiti svoju ekonomiju i industriju, zato što druge sile, SAD i Kina, su dominantne u polju modernih tehnologija, poručio je Vučić.

– Evropa ne može da prati takvu tržišnu trku. Tada sam shvatio da ništa u budućnosti neće biti isto – rekao je predsednik.

On je naglasio da je to znak za uzbunu za sve nas u Evropi, i da Evropa, kaska za Kinom i SAD po raznim pitanjima.

– Ako se ne promenimo, taj jaz će se produbiti u budućnosti. Srbija, koja je na raskršću Evrope, doživela je sve te promene. Dugo godina, multipolarnost je bila odbacivana, a sada je to jednostavno opis stvarnosti. Na početku ovog veka ekonomija Kine je bila trilion dolara, danas je ona 22 triliona! Do 2030. godine svetska srednja klasa brojaće više od 5 milijardi ljudi, 70 odsto od toga u Aziji. Te promene menjaju geografiju globalnog rasta, i možda najveća greška koju možemo da napravimo je da mislimo da se globalizacija završava. Ne završava se, već se menja – kazao je on.

Dodaje da male i srednje zemlje moraju da se povinuju tuđim pravilima, i kaže da raste neizvesnost na tržištima.

– Svedoci smo zato povratka industrijske politike, industrija se ponovo smatra strateškim sredstvima, a ne samo ekonomskim. Pojava Kine i njen uspon kao vodeća proizvodna ekonomija je primer tog trenda. Ali to se vidi po sve jačem akcentu na industrijsku politiku u SAD, Evropi i Indiji – rekao je Vučić.