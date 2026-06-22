Srpska štafeta oborila državni rekord, Milani Tirnanić bronza na Balkanijadi

Na Prvenstvu Balkana u atletici za seniore i seniorke, održanom 20. i 21. juna 2026. godine u grčkom gradu Volosu, reprezentacija Srbije ostvarila je izvanredne rezultate na stadionu „Pantesaliko”.

Takmičenje je obeležila prava žetva medalja, uz obaranje više ličnih i državnih rekorda u izuzetno jakoj regionalnoj konkurenciji.

Najsjajnije odličje Srbiji donela je fantastična Milica Emini, koja je u disciplini 100 metara sa preponama dominantno osvojila zlatnu medalju s rezultatom 13.22 sekunde. Korak do najvišeg postolja bio je talentovani Luka Bošković. On je u disciplini skok udalj leteo do novog ličnog rekorda od čak 8,19 metara, što mu je obezbedilo srebrnu medalju.

Srbija je pokazala veliku snagu i u navalnom nizu bronzanih odličja. Armin Sinančević je bio treći u bacanju kugle sa hicem od 19,85 metara, dok je Marija Vučenović u bacanju koplja do bronze stigla rezultatom 57,48 metara. Uspešni su bili i trkači – Aldin Ćatović je osvojio bronzu na 1.500 metara (3:41.74), Elzan Bibić na 3.000 metara (7:57.59), dok je Mihajlo Katanić na 400 metara sa preponama istrčao novi lični rekord (49.66) za treće mesto na Balkanu.

Posebnu pažnju privukao je nastup Milane Tirnanić. Ona je najpre u pojedinačnoj trci na 100 metara zauzela četvrto mesto u svojoj grupi s vremenom 11.69 sekundi. Ipak, kruna njenog nastupa stigla je na samom kraju takmičenja. Ženska štafeta Srbije na 4×100 metara, u sastavu Milica Emini, Tamara Milutinović, Anja Lukić i Milana Tirnanić, istrčala je fenomenalnu trku i sa novim državnim i ličnim rekordom od 45.36 sekundi osvojila bronzanu medalju, upisavši se u istoriju domaće atletike.

(Pančevac)