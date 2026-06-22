Vodovod: Biće dobre pijaće vode i tokom leta

Pančevački vodovod je pouzdan sistem i izdržače i najveća opterećenja tokom vrelih dana, poručuju iz JKP „Vodovod i kanalizacija”

Pančevo spada u gradove sa stabilnim snabdevanjem pijaćom vodom, a takvo nam i u toku sledećeg leta obećava JKP „Vodovod i kanalizacija”.

– Građani priključeni na gradski vodovodni sistem mogu da računaju na stabilno, uredno i bezbedno snabdevanje pijaćom vodom tokom predstojećih letnjih meseci. Izvršili smo blagovremene pripreme, a zahvaljujući redovnim održavanjima predupredili smo probleme koji mogu nastati tokom letnjih suša – odgovor je JKP-a „Vodovod i kanalizacija” na naše pitanje da li ćemo imati dovoljno pijaće vode i tokom žarkog leta.

Kako kažu, u odnosu na neka druga mesta u Srbiji, pančevački vodovod je „projektovan i dimenzionisan s visokim stepenom pouzdanosti, tako da proizvodni i distributivni kapaciteti nesmetano funkcionišu i u periodima maksimalnog opterećenja”, uključujući i grad i naseljena mesta: Starčevo, Omoljicu, Banatski Brestovac, Ivanovo, Dolovo, Kačarevo, Jabuku i Glogonj.

S prvim toplijim danima uobičajeno dolazi do blagog rasta potrošnje, pre svega zbog zalivanja zelenih površina, punjenja bazena i češće upotrebe vode u domaćinstvima, ali je mreža tehnički optimizovana, poručuju iz „Vodovoda”, tako da pritisak i distribucija ostanu ujednačeni. Ističu da posebnu pažnju posvećuju svakodnevnom ispitivanju kvaliteta vode, što potvrđuju i interni rezultatu, ali i rezultati drugih nadležnih institucija.

Ipak, i iz „Vodovoda” pozivaju građane da budu racionalni u trošenju jednog od najdragocenijih resursa iz prirode, te da ipak, ako ništa drugo, prekomerno ne zalivamo bašte i polivamo trotoare.

(Pančevac)

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