Urban Jungle: Održan spektakularni Internacionalni karneval

Ulice Pančeva sinoć su se pretvorile u veliku, šarenu pozornicu na otvorenom. Uspešno je održan tradicionalni Internacionalni karneval pod ovogodišnjim sloganom „Urban Jungle“. Uprkos pravoj letnjoj vrućini, hiljade posetilaca ispunile su centar grada kako bi uživale u jedinstvenom spoju plesa, muzike i maštovitih kostima.

Centralni događaj večeri bila je velika međunarodna povoraka sa više od 20 karnevalskih ekipa iz zemlje i inostranstva. Defile je krenuo kroz gradske ulice i kulminirao na Trgu kralja Petra I i u Gradskom parku. Najveće simpatije publike i vatrenu atmosferu doneli su plesači iz sastava „Brasil Samba Show“, koji su svojim ritmovima i energijom doneli duh Rio de Žaneira u Pančevo.

Zabava se nakon povorke preselila na čak 11 različitih festivalskih bina i lokacija širom grada. Brojni di-džejevi i muzičari pobrinuli su se da se do kasno u noć igra na svakom koraku. Grad je još jednom dokazao da nosi titulu evropske prestonice dobre zabave i karnevalske tradicije.

(Pančevac)