Pančevačka UTVA pravi delove za Rafale

Tom prilikom, na štandu Jugoimporta SDPR potpisani su ugovori sa francuskim kompanijama Dassault Aviation, Dassault Systèmes i Thales, koji predstavljaju deo obaveza kompanije Dassault Aviation u okviru industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom nakon ugovora o nabavci aviona Rafal.

Prema navodima Ministarstva odbrane, potpisani ugovori obuhvataju projekte sa Vojnotehničkim institutom i fabrikom UTVA avio-industrija iz Pančeva, a cilj im je unapređenje razvojnih i proizvodnih kapaciteta domaće odbrambene industrije.

Planirano je uspostavljanje savremenog integrisanog sistema za projektovanje, razvoj, simulaciju i proizvodnju novog naoružanja i vojne opreme primenom softverskih rešenja i tehnologija francuskih partnera. Ministarstvo navodi da će ovaj sistem povezati devet entiteta srpskog vojno-industrijskog kompleksa, čime bi trebalo da se ubrza razvoj novih proizvoda i unapredi efikasnost proizvodnje u skladu sa principima Industrije 4.0.

U okviru potpisanih sporazuma predviđeno je i formiranje laboratorije za veštačku inteligenciju pri Vojnotehničkom institutu. Kako se navodi, laboratorija će biti namenjena razvoju domaćih alata i algoritama za primenu veštačke inteligencije u oblasti robotskih borbenih sistema, obrade podataka, komandovanja i kontrole, uz korišćenje kapaciteta Nacionalnog data centra i superkompjutera.

Kada je reč o UTVA avio-industriji, ugovor predviđa transfer tehnologije za proizvodnju složenih sklopova za borbeni avion Rafal, što bi, prema saopštenju Ministarstva odbrane, trebalo da omogući uključivanje pančevačke fabrike u lanac dobavljača kompanije Dassault Aviation.

Iz Ministarstva najavljuju da će u narednom periodu biti potpisani i dodatni ugovori sa kompanijom Dassault Aviation i njenim partnerima, u cilju potpune realizacije programa industrijske saradnje i daljeg jačanja kapaciteta domaće odbrambene industrije.