Narodnom muzeju održana je inspirativna panel diskusija „Jača nego što misliš“ na kojoj je poručeno da uspeh dolazi isključivo kroz marljiv rad, istrajnost i veru u sopstvene sposobnosti.

„Uspeh ne dolazi preko noći, već je potrebno zaista zalaganje, trud i rad. Na taj način se pokazuje da ne postoji okvir koji garantuje uspeh, nego da on dolazi sa marljivim i vrednim radom“, izjavio je gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović na otvaranju panel diskusije „Jača nego što misliš“, posvećene ženskom preduzetništvu.

Stevanović je istakao da su u Pančevu žene izuzetno važna karika koja daje ogroman doprinos razvoju grada. Prema njegovim rečima, jake žene se nalaze na najvišim funkcijama u lokalnoj zajednici, ali i unutar institucija i privatnog sektora.

„Naša obaveza kao grada jeste da i u budućnosti podržavamo žene, jer ako su žene jake, celo društvo je jako. Mi ćemo kao grad da nastavimo i dalje da radimo ono što smo radili do sada. Podržavaćemo sve vaše inicijative i nastavićemo da kroz razne konkurse – bilo da je u pitanju samozapošljavanje ili pomoć udruženjima žena – podržavamo vaš razvoj i aktivno učešće u lokalnoj zajednici“, poručio je gradonačelnik.

Događaj, koji je održan u prelepom ambijentu Narodnog muzeja Pančevo, okupio je brojne uspešne žene iz ovog grada, a gradonačelnik Stevanović je tom prilikom ugostio i predsednicu Pokrajinske vlade Maju Gojković.

Tokom panela se otvoreno razgovaralo o svim izazovima sa kojima se žene susreću na svom preduzetničkom putu, ali i o novim mogućnostima za razvoj, umrežavanje i unapređenje poslovanja. Uspešne preduzetnice su kroz lične priče i podeljena iskustva poslale snažnu poruku da su upravo znanje, podrška i razmena ideja ključni za stvaranje podsticajnog okruženja.

Grad Pančevo će u narednom periodu nastaviti sa realizacijom programa samozapošljavanja i namenskih konkursa za razvoj preduzetništva, čime direktno doprinosi ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj većoj vidljivosti i ravnopravnom učešću u poslovnom životu zajednice. Učesnice ove diskusije su svojim primerima dokazale da su hrabrost, upornost i posvećenost nezaobilazni temelj svakog uspeha.

(Pančevac)