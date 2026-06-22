Kovin disao u duhu tradicije i banatskog šarma: Uspešno održan jubilarni 15. „Stari Lala“





Centralni gradski trg i pešačka zona u Kovinu proteklog vikenda postali su središte okupljanja čuvara tradicije, starih zanata i autentičnih banatskih ukusa.

U Kovinu je uspešno održana jubilarna, 15. po redu tradicionalna manifestacija „ Stari Lala “, koja je pod prepoznatljivim sloganom „Dođite i osetite dušu Banata“ ponovo okupila brojne izlagače i posetioce svih generacija. Tokom dvodnevnog programa, u subotu 20. juna i nedelju 21. juna 2026. godine, centar grada bio je ispunjen bogatim kulturnim, kulinarskim i zabavnim sadržajima koji čuvaju istorijsku i kulturnu baštinu ovog kraja.

Glavni gradski trg ispred Centra za kulturu pretvoren je u veliku šarenu postavku manufakturnih proizvoda. Na brojnim štandovima posetioci su mogli da kupe autentične domaće rukotvorine, predmete starih i umetničkih zanata, ali i da uživaju u bogatoj ponudi vrhunskih vinarija.

Kao poseban dodatak, najlepše i najemotivnije trenutke sa ovogodišnje manifestacije ovekovečio je čuveni hroničar vremena Branko Žurić, koji je svojim objektivom preneo autentičnu atmosferu sa kovinskih ulica. Njegov video-snimak koji savršeno dočarava duh jubilarnog „Starog Lale“ možete pogledati u nastavku:

Veliku pažnju privukao je i gastro blok manifestacije, gde je organizovano tradicionalno takmičenje u kuvanju pasulja u kotliću, dok su se ulicama širili mirisi svežih domaćih krofni i drugih banatskih specijaliteta. Poseban vizuelni spektakl za sve prisutne priredio je svečani defile fijakera, traktora i perfektno očuvanih oldtajmer automobila koji su prošli kroz centralne gradske ulice.

Za dobro raspoloženje tokom čitavog vikenda bio je zadužen bogat kulturno-umetnički program u kojem su učestvovala lokalna folklorna društva i tamburaški orkestri. Drugi dan manifestacije tradicionalno je bio posvećen porodici i najmlađima, koji su uživali u dečjim igrama i animacijama, a najuspešniji mališani kućama su otišli sa lepim nagradama.

Manifestaciju je uspešno organizovalo Udruženje preduzetnika opštine Kovin, dok je glavni pokrovitelj i ove godine bila lokalna samouprava opštine Kovin. „ Stari Lala “ je još jednom potvrdio status jedne od najznačajnijih i najposećenijih manifestacija u Južnom Banatu, koja uspešno spaja očuvanje običaja sa turističkom promocijom celog regiona.

(Pančevac)