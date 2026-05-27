USRN „Tamiš 1926“ nagradio decu pecaroše sa sto štapova 

Nakon što je proslavilo veliki jubilej – vek postojanja, Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara „Tamiš 1926” je održalo takmičenje u lovu ribe udicom na plovak za decu osnovnoškolskog uzrasta.

Na ovom događaju učestvovali su školarci s teritorije grada Pančeva.

Udruženje je povodom stogodišnjice postojanja obezbedilo simboličnih 100 štapova takmičaraca sa sistemima i poklonilo ih mališanima koji su učestvovali u nadmetanju.

Isto važi i za decu koja su se takmičila u svojim matičnim školama, ali se nisu plasirala na završni događaj.

(Pančevac/J. Filipović)

