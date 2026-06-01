PAŽNJA: Sirene u sredu tačno u podne

Odeljenje za vanredne situacije u Pančevu obaveštava javnost da će u sredu, 3. juna, tačno u 12 časova biti izvršena redovna provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji celog Južnobanatskog upravnog okruga. Aktivnosti će obuhvatiti gradove Pančevo i Vršac, kao i opštine Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo i Plandište.

Nadležni apeluju na građane da ostanu smireni, jer je reč o planskom testiranju opreme.

Tokom provere, alarmne sirene će emitovati signal za „prestanak opasnosti“, koji prepoznajemo kao jednolični ton u neprekidnom trajanju od 60 sekundi. Ova akcija sprovodi se sa ciljem funkcionalne integracije svih službi koje su ključne za smanjenje rizika od katastrofa i efikasno upravljanje vanrednim situacijama. Zvanično obaveštenje uputio je Operativni centar Vatrogasno-spasilačkog bataljona Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu.

(Pančevac)