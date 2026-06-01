Karavan podrške mentalnom zdravlju sutra u Opovu, a potom u Starčevu

Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i cvećarom „Nađin kutak“, nastavlja realizaciju projekta „Snaga cveta kad podrška raste“. Tokom juna meseca, edukativne i kreativne radionice biće održane u Opovu i Starčevu.

Aktivnosti su namenjene prvenstveno onkološkim i hematoonkološkim pacijentima i njihovim porodicama. Junski raspored karavana izgleda ovako:

Opovо: 2. jun u vili „Helena“, sa početkom u 17 časova

Starčevо: 30. jun u „Ergeli Merac“, sa početkom u 17 časova

Program radionica i predavanja

Učesnici će imati priliku da prisustvuju troslojnom programu koji vodi stručni tim:

Zdravstvena edukacija „Zajedno protiv malignih bolesti“ – predavanje vodi dr Dragana Antonijević Đorđević, specijalista socijalne medicine iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Psihoonkološke radionice – sesije vodi Sandra Bijelac, psihoonkološkinja iz Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije.

Kreativne radionice „Hajde da cvetamo zajedno“ – praktični i kreativni deo vodi Tanja Ivanovski iz cvećare „Nađin kutak“.

Širenje podrške u Južnobanatskom okrugu

Ovaj značajan projekat realizuje se uz podršku „Sidro fondacije“. Karavan je od aprila ove godine već posetio Kačarevo, Jabuku i Dolovo. Kako bi pomoć i podrška bile dostupne što većem broju građana Južnobanatskog okruga, karavan će do novembra obići i Banatsko Novo Selo, Banatski Karlovac i Belu Crkvu.

Sve najave i detaljnije informacije o narednim lokacijama građani mogu pratiti na društvenim mrežama organizatora i partnera, kao i u lokalnim medijima.

