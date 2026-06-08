Srpske rečne posade moći će da rade i na plovnim putevima EU

Srpski stručnjaci za unutrašnju plovidbu sada će biti bolje povezani sa tržištem EU.

Srbija je dostigla važnu prekretnicu u svojoj integraciji sa sistemom unutrašnjeg vodnog saobraćaja Evropske unije. Evropska komisija je priznala u EU sertifikate o kvalifikaciji, knjižice službe i brodske dnevnike koje je izdala Srbija za unutrašnju plovidbu, saopštila je Transportna zajednica.

U praksi to znači da će članovi posade koji rade na srpskim rekama imati priznate profesionalne dokumente na unutrašnjim vodnim putevima EU. Za radnike, kompanije i širi transportni sektor, ovo uklanja važnu administrativnu prepreku i stvara nove mogućnosti za mobilnost, zapošljavanje i poslovnu saradnju preko granica, ukazano je u saopštenju.

Ovo dostignuće, kako se dodaje, dolazi nakon četiri godine intenzivnog rada srpskih institucija na usklađivanju sistema sertifikacije zemlje sa zahtevima EU. Takođe odražava snažno i kontinuirano partnerstvo između Srbije, Evropske komisije i Transportne zajednice.

„Transportna zajednica je podržala Srbiju tokom celog ovog procesa, pružajući tehničku pomoć, smernice i koordinaciju. Sekretarijat je takođe pomogao u pokretanju i održavanju komunikacije sa Generalnim direktoratom Evropske komisije za mobilnost i transport, osiguravajući da je napredak Srbije pravilno predstavljen, procenjen i praćen“, ističe se u saopštenju.

Korak napred ka integraciji u transportno tržište EU

Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, ukazao je da je ovo je veliki korak napred za Srbiju i za integraciju Zapadnog Balkana u transportno tržište EU.

„To pokazuje da reforme daju konkretne rezultate za ljude i preduzeća. Priznavanje srpskih dokumenata za unutrašnju plovidbu olakšaće kvalifikovanim radnicima rad na evropskim plovnim putevima i ojačaće ulogu Srbije u regionalnoj i evropskoj transportnoj povezanosti“, rekao je on.

Odluka Evropske komisije potvrđuje da je Srbija preduzela neophodne mere kako bi osigurala da njen sistem za izdavanje ovih dokumenata ispunjava iste zahteve kao oni koji se primenjuju u Evropskoj uniji. Procena je obuhvatila detaljan pregled procedura Srbije i posetu radi utvrđivanja činjenica koju je Komisija sprovela u Beogradu u maju 2024. godine. Srpski stručnjaci za unutrašnju plovidbu sada će biti bolje povezani sa tržištem EU. To je još jedan znak da usklađivanje sa pravilima EU o transportu donosi vidljive i praktične koristi, ističe se u saopštenju.

Ova prekretnica je takođe direktno povezana sa Akcionim planom sledeće generacije za vodni transport Transportne zajednice, koji ima za cilj da podrži bezbedniji, moderniji i bolje povezani transport unutrašnjim plovnim putevima širom Zapadnog Balkana.

(Ekapija)