Peta pančevačka regata u subotu: Više od 350 učesnika na Tamišu

PANČEVO – Tradicionalna, peta po redu Pančevačka regata za rekreativne kajake i indijanske kanue održaće se u subotu, 20. juna. Ovu popularnu sportsko-rekreativnu manifestaciju zajednički organizuju Sportski klub „Sportiko“, Sportski savez Pančeva i Turistička organizacija Pančeva (TOP).

Prema procenama organizatora, na ovogodišnjoj regati očekuje se učešće oko 200 čamaca iz Pančeva i celog regiona, koji će okupiti oko 350 zaljubljenika u veslanje i reku.

Satnica i ruta regate

Zvanični start regate zakazan je za 11.30 časova na pančevačkom keju, tačnije ispred Tamiš kapije. Učesnici će veslati uzvodno Tamišem u dužini od osam kilometara, nakon čega sledi povratak na startnu poziciju. Za sve učesnike je po završetku veslačkog dela programa obezbeđeno i organizovano zajedničko druženje.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane sugrađane i ljubitelje reke da dođu na kej oko 11 sati, podrže veslače i uživaju u atraktivnom prizoru na vodi.

Prijave za učesnike i važne informacije za nautičare

Građani koji poseduju sopstvene kajake, SUP daske ili indijanske kanue, a žele da uzmu učešće u ovoj manifestaciji, mogu se prijaviti pozivom na broj telefona 064/2268-375.

Zbog bezbednog održavanja manifestacije, organizatori upućuju apel i važno obaveštenje ostalim nautičarima i građanima Pančeva:

Zatvaranje spusta: Spust za čamce kod Crvenog magacina biće potpuno zatvoren u subotu, 20. juna, u periodu od 8 do 14 časova.

Obustava rečnog saobraćaja: Rečni saobraćaj na Tamišu biće privremeno zaustavljen na potezu od Brodoremonta do Mosta u vreme starta regate, odnosno od 11 do 12 časova.

(Pančevac/S.L)