Pančevo Pančevo u slikama

Ponos Pančeva: Lana Popović učenica generacije koja spaja nauku, robotiku i muziku

15:37

08.06.2026

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FB/OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Pančevo

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Pančeva sa ponosom je predstavila Lanu Popović, ovogodišnju učenicu generacije, čiji uspesi prevazilaze uobičajene školske okvire. Lana je tokom školovanja ostvarila vrhunske rezultate u neverovatno širokom spektru disciplina, dokazavši da se nauka, visoka tehnologija i umetnost savršeno prožimaju.
Ova svestrana Pančevka nizala je uspehe na takmičenjima iz fizike, matematike, srpskog jezika, geografije i šaha. Posebno se istakla u oblasti modernih tehnologija kroz lego robotiku, gde je branila boje svoje zemlje na Svetskom LEGO Robotics kupu. Pored toga, Lana je polaznica prestižne Istraživačke stanice Petnica, gde učestvuje u različitim naučnim i kreativnim projektima.

Paralelno sa opštim obrazovanjem, Lana je ove školske godine uspešno završila i klavirski odsek u Osnovnoj muzičkoj školi „Jovan Bandur“, a u istoj ustanovi pohađa i solo pevanje. Njen dalji obrazovni put savršeno oslikava njenu svestranost – od jeseni nastavlja školovanje na odseku za dizajn zvuka u srednjoj muzičkoj školi, dok se istovremeno našla kao prva na rang-listi za upis na IT smer Gimnazije „Uroš Predić“.
Pored impresivne biografije, takmičarskih pehara i konstantne težnje za učenjem, profesori i vršnjaci ističu njene ljudske kvalitete. Lana je aktivna u volontiranju, a u školi je prepoznatljiva po svojoj skromnosti, velikodušnosti, vedrom duhu i izraženom osećaju za pravdu. Iz njene matične osnovne škole poručuju da je bila privilegija imati ovakvu učenicu i da sa nestrpljenjem očekuju njene buduće uspehe kojima će osvojiti svet.

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Jovan Bandur Lana Popović OŠ Jovan JOvanović Zmaj Pančevo

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