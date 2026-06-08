Ponos Pančeva: Lana Popović učenica generacije koja spaja nauku, robotiku i muziku

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Pančeva sa ponosom je predstavila Lanu Popović, ovogodišnju učenicu generacije, čiji uspesi prevazilaze uobičajene školske okvire. Lana je tokom školovanja ostvarila vrhunske rezultate u neverovatno širokom spektru disciplina, dokazavši da se nauka, visoka tehnologija i umetnost savršeno prožimaju.

Ova svestrana Pančevka nizala je uspehe na takmičenjima iz fizike, matematike, srpskog jezika, geografije i šaha. Posebno se istakla u oblasti modernih tehnologija kroz lego robotiku, gde je branila boje svoje zemlje na Svetskom LEGO Robotics kupu. Pored toga, Lana je polaznica prestižne Istraživačke stanice Petnica, gde učestvuje u različitim naučnim i kreativnim projektima.

Paralelno sa opštim obrazovanjem, Lana je ove školske godine uspešno završila i klavirski odsek u Osnovnoj muzičkoj školi „Jovan Bandur“, a u istoj ustanovi pohađa i solo pevanje. Njen dalji obrazovni put savršeno oslikava njenu svestranost – od jeseni nastavlja školovanje na odseku za dizajn zvuka u srednjoj muzičkoj školi, dok se istovremeno našla kao prva na rang-listi za upis na IT smer Gimnazije „Uroš Predić“.

Pored impresivne biografije, takmičarskih pehara i konstantne težnje za učenjem, profesori i vršnjaci ističu njene ljudske kvalitete. Lana je aktivna u volontiranju, a u školi je prepoznatljiva po svojoj skromnosti, velikodušnosti, vedrom duhu i izraženom osećaju za pravdu. Iz njene matične osnovne škole poručuju da je bila privilegija imati ovakvu učenicu i da sa nestrpljenjem očekuju njene buduće uspehe kojima će osvojiti svet.

(Pančevac/S.L)