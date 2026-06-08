Vučić detaljno o novim paketima mera i lekova: Naš cilj je da obradujemo sve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u Nacionalnom dnevniku na TV Pink, gde je detaljno analizirao ključne aktuelne temama u zemlji i svetu, sa posebnim osvrtom na međunarodne odnose i kompleksnu poziciju Srbije u trenutnim geopolitičkim okolnostima.

O izborima na KiM

– Čestitam našem narodu na KiM, što su neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, i nekih 3.000 glasova tzv. srpskoj listi, ali ustvari albanskoj. Tako su glasali Srbi, a onda su počeli da stižu glasovi koji nisu Srbi. Mogu da kažu i da je 10:0 za njih, ali jasno je gde stoji srpski narod. Čestitam svima i hvala tim ljudima što čuvaju srpsko ime, i nastavićemo da se borimo za njih – rekao je na početku.

Razlika je veća nego što je bila krajem prošle godine, dodao je — Srpska lista je dobila više glasova na manju izlaznost, pojasnio je.

O novom paketu mera i lekova

– Povećanja penzija će biti i tačka. I to neće biti deo paketa o kojem govorimo. Povećavamo penzije i gledamo da nadoknadimo nešto tim ljudima koji su podržavali reforme u našoj zemlji, ali je i vreme da pokažemo zahvalnost zbog njihovog strpljenja i što su uvek bili na strani države.

Suština je u tome da:

1. Smislićemo model da obradujemo gotovo sve penzionere, ali posebno one sa najnižijim primanjima. Naš cilj je naravno da obradujemo sve, ali pogotovo njih — da to bude značajan iznos.

2. Razgovaramo o snižavanju cena lekova. Ne želimo da dođemo do nestašice lekova. Za one koji su dijabetičari, idu na dijalizu, za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove.

Foto: printscreen/Pink

3. Moramo da razgovaramo o Centrima za socijalni rad. Dobri ljudi rade, ali ih je malo širom Srbije. Imaju i nedovoljna primanja, preskakali smo ih, a da ne govorimo o primaocima socijalne zaštite koji imaju nedovoljna primanja, onima koji su ugroženi želimo da pomognemo više. Ne možemo da obećavamo kule i gradove našim veteranima i borcima, ali možemo da ih obradujemo dobrim stvarima – zaključio je.

O zdravstvu

Kako je predsednik istakao, jedna od glavnih briga je kako da se stigne do svakog mesta, sela i zaseoka i da se dođe do ljudi koji žive tamo.

– Hajde da dođemo do svih, da očistimo naše zdravstvene ustanove. Pogledajte šta sve gradimo, za 7-10 dana ćemo krenuti polaganje kamena temeljca za porodilište u Nišu. Ceo jug to čeka. Napravićemo jedan komplet paket mera jer hoćemo da uložimo u zdravstvene centre, da sve bude čisto i nova galanterija, da se čovek oseća dostojanstveno kada dođe i da mu nije teško kad tu čeka. Tada će svaki čovek moći da vidi šta je to što radimo za njega. Čeka nas jedan temeljan i ozbiljan plan – dodao je.

O velikom skupu

– Pre Vidovdana ćemo otvoriti Čačak – Kraljevo auto-putu, na šta sam ponosan. A o svim ostalim stvarima ću pričati na Vidovdanskom skupu. Zakazali su naši protivnici skup u Kraljevu, pa želim da idu novim auto-putem do tamo, da vide sve uspehe i da uradimo sve ono što nisu nikada mogli da urade. I da je važno da sanjaju više od premlaćivanja političkih protivnika.

O novoj prugi

– Napreduje izuzetnom brzinom, od aerodroma do centra Beograda za 15-20 minuta. Biće povezano sa stanicama Novi Beograd, Zemun Polje, a sa druge strane će ići ka Ekspu i do Obrenovca. Tako povezujemo sve te krajeve. Mislim da će to olakšati svima i da je promena lica Srbije. Imam još neke političke obaveze ove nedelje, a od 20. juna svaki dan sam na terenu, sa narodom i obilazimo radove, gledamo kako Srbija napreduje i slušamo primedbe ljudi, da možemo da popravimo sve – rekao je.

O napadu na novinara u Frankfurtu

Vlasnik nemačke firme Aleksandar Bogdanović sinoć je nasrnuo i udario novinara iz Frankfurta, Zorana Vicelarevića, koji je prisustvovao tribini koju su organizovali članovi Proglasa, na čelu sa Draganom Bjelogrlićem, Zoranom Kesićem, Svetlanom Bojković i drugim poznatim javnim ličnostima.

– Ovaj snimak je jeziv zbog pokušaja unižavanja ljudskog dostojanstva. Udarili su ga i dvaput ispred, mislim da su nadležni obavešteni i da će odgovarati za počinjeno delo. Nije ih bilo briga, empatija ne postoji, naučeni su da smo mi koji drugačije mislimo smo zlo. Niko se nije setio da ga zaustavi i kaže to nisu naše vrednosti. A onda još gore — niko iz njihovih redova i medija nije rekao “ljudi, zašto ovo radimo”. On je postavio jednostavno pitanje, nije zaslužio ovo – odgovorio je Vučić.

Istakao je da nikada nije došlo do tuče, a da je tokom karijere dobijao mnogo teža pitanja.

– Šta je to što ste uradili? Pristojnim ljudima nije bilo do aplauza, a tražili su da tapšu. Ne pominjem imena političkih protivnika, ali moramo da se izborimo, možemo da budemo ujedinjeni u tome da želimo da ne postoji nasilje i da se borimo za našu zemlju, pa čak i kad ne mislimo isto. Ovo ne sme da se događa, ovo je sramota, ali ovo je priroda ljudi koji kažu “nemamo program”, a onda pokažu samo bes i mržnju.

– Vreme je da ljudi procene i po takvom pitanju donose odluke. Zašto imate sve više nasilja — nemoć. Taman su sve isplanirali i odjednom opet ništa i zbog toga će nervoza da bude sve veća. Kažem i mojim saradnicima da se bave ljudima i napretku, a ne brigom o foteljama. Za mene je najvažnije da se mi ponašamo drugačije i odgovorno, jer oni neće imati priliku da pobede, zato što građani Srbije žele odgovorne i ozbiljne ljude, ne batinaše i sileždije!

O poseti Kini i Donaldu Trampu

Podsetimo, nedavna petodnevna poseta Kini donosi Srbiji skoro milijardu evra investicija. A kao svetska vest je buknuo i intervju predsednika Srbije koji je podelio i predsednik SAD Donald Tramp.

– Dobio sam najviši orden od predsednika Sija. To nam garantuje mnogo toga dobrog što ćemo da uradimo. Ostalo je još nekih mesec dana dok ne otvorim novu fabriku robota na oko 70 kilometara od Beograda. Zato nam je važno da nastavimo pregovore za nove investicije, briga o ljudima i planovima i programima, da nastavimo napredak.

O poseti Tivtu i samitu EU – Zapadni Balkan

– Imamo drugarske odnose poštovanja sa Ursulom fon der Lajen, uvažio sam predlog Emanuela Makrona, imam dobre odnose sa Koštom, sa kancelarom Mercom. Babiš i Fico su mi prijatelji, kako ste mislili da ću biti izolovan? To mislite zbog tri objavljena teksta, pa izmišljate. Srbija će da napreduje na evropskom putu, da čuva tradicionalna prijateljstva, ali ljudi u Srbiji znaju da je moja politika stamena, ozbiljna i odgovorna! Jer ja, mi kada ustanovimo politiku, dobro razmislimo deset puta pre nego što je postavimo, a kad je postavimo onda tako bude. Kao što svi ljudi znaju da ovo što sam vam govorio o merama, daće to tako biti. Kada kažem daće za 11% da budu uvećane penzije, biće za toliko, kada kažem za 5 odsto, kada kažem za 2 odsto, ali znaju da će to biti. Tako i sa ovom politikom. Naša politika mora da bude predvidiva, kao što ne menjamo poreze, kao što imamo stabilan kurs dinara po prvi put u srpskoj istoriji, po prvi put u srpskoj istoriji da toliko traje, 14 godina, dakle, tako i sve druge stvari moramo da radimo na takav način.

O pojasu Presvete Bogorodice

– Nema to veze ni sa mojim bratom, ni sa mojim ocem, niti bilo šta, osim što su išli na Hilandar i idu na Hilandar. Dakle, to je kao kada biste rekli da sam vlasnik Hilandara zato što sam obezbedio najviše novca za Hilandar i zakon o Hilandaru te svake godine plaćamo, i zato što smo najviše novca obezbedili da Hilandar bude obnovljen, jer svi ostali zajedno nisu ni deseti deo onoga što smo mi obezbedili. Veoma je važno da kažem da nismo kupili i platili svetinju. Bogorodični pojas je velika svetinja, ponosan sam na više od milion ljudi koji su različitih političkih opredeljenja stajali i čekali da bi mogli da celivaju pojas.

Podsetimo, nedavna petodnevna poseta Kini donosi Srbiji skoro milijardu evra investicija. A kao svetska vest je buknuo i intervju predsednika Srbije koji je podelio i predsednik SAD Donald Tramp, kao i utisci iz Tivta gde je predsednik boravio na samitu EU-Zapadni Balkan.

(Pančevac/Objektiv)