Đaci OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” na otvaranju izložbe „Mali princ” u Gradskoj biblioteci

PANČEVO – Đaci Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” iz Pančeva prisustvovali su svečanom otvaranju jedinstvene izložbe posvećene kultnoj knjizi „Mali princ” francuskog pisca Antoana de Sent Egziperija, koja je postavljena u Gradskoj biblioteci Pančevo. Autorka ove izuzetne postavke je Žana Gnjatović, bibliotekarka Gradske biblioteke grada Sombora, koja je publici predstavila bogatu kolekciju od preko stotinu različitih izdanja ovog književnog klasika na brojnim svetskim jezicima.

Već na samom ulazu u izložbeni prostor, pančevačke osnovce dočekala je oživljena Ruža – jedan od najpoznatijih likova iz Egziperijeve priče. Ona je učenike na kreativan način provela kroz različita razdoblja nastanka i razvoja ovog vanvremenskog dela. Pored impresivnog broja knjiga, đaci su imali priliku da vide i raznovrsnu kolekciju predmeta i memorabilija inspirisanih motivima iz romana. Učenici su sa izložbe poneli predivne utiske, inspirisani da dalje istražuju planete i, u duhu čuvene misli iz knjige, pokušaju da bolje razumeju odrasle jer „svi odrasli su nekada bili deca, a samo nekolicina njih se toga seća”.

(Pančevac/S.L)