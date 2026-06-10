Vozom na more od 12. juna: Krenite iz Subotice, Novog Sada ili Beograda za Bar po ceni od 24 evra!

Ljubitelji putovanja železnicom ponovo mogu planirati letovanje na crnogorskom primorju, jer tokom predstojeće sezone ponovo počinje da saobraća međunarodni sezonski voz „Tara“ na relaciji Bar – Subotica – Bar. Prvi polazak iz Srbije zakazan je za petak, 12. jun, dok sezona traje sve do 14. septembra 2026. godine.

Satnica polazaka iz Srbije i Crne Gore

Dnevni voz obezbeđuje direktnu vezu između Vojvodine, Beograda i crnogorske obale.

Polasci iz Srbije:

Subotica: 08:04 č

Petrovaradin (Novi Sad): 08:58 č

Beograd Centar (Prokop): 09:45 č

Polasci iz Crne Gore:

Bar: 09:00 č

Podgorica: 10:00 č

Bijelo Polje: 12:52 č

Tokom putovanja obavezno je presedanje na zajedničkoj graničnoj stanici Bijelo Polje, gde se ujedno obavljaju i sve granične procedure. Putnike na relaciji kroz Srbiju prevoze moderni Štadler vozovi „Srbijavoza“, dok se od Bijelog Polja ka moru putovanje nastavlja klimatizovanom crnogorskom kompozicijom sa kolima za sedenje.

Cenovnik karata za najtraženije relacije

Za putovanje ovim sezonskim vozom obavezna je rezervacija sedišta koja iznosi 3 evra. Cene karata po pravcima izgledaju ovako:

Beograd – Bar: 23,80 evra

Novi Sad – Bar: 26,80 evra

Subotica – Bar: 30,40 evra

Beograd – Podgorica: 21,60 evra

Novi Sad – Podgorica: 24,60 evra

Subotica – Podgorica: 28,20 evra

(NSuživo)