Bajatović: Nećemo povećavati cenu gasa za domaćinstva

„Srbijagas“ nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je za RTS direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca – Azerbedžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima.

Novi sukobi na Bliskom istoku ponovo su značajno uzburkali svetsko naftno i gasno tržište. Naftne berze u petak su zatvorene sa cenom barela od preko 88 dolara, a jutros cena već premašuje 90 dolara. Sve skuplji gas i fazno odricanje članica EU od ruskog gasa, koje je počelo ove godine, usporavaju punjenje evropskih skladišta za zimu.

Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla najviši nivo ove godine i da je od aprila porasla za skoro 30 odsto.

„Šeststo pet evra je jutros za hiljadu metara kubnih. To je najveća cena u toku ove godine i praktično je od aprila skoro 30 odsto veća“, rekao je Bajatović, gostujući u Dnevniku RTS-a.

Objašnjava da raste tražnja u Evropi i Aziji, dok se evropska skladišta pune sporije nego što je planirano.

„Ne očekujem dobre vesti po pitanju cene i po pitanju količine gasa“, naveo je Bajatović, dodajući da su azijsko i evropsko tržište povezani, dok ograničene isporuke tečnog prirodnog gasa dodatno podižu cene.

„Očekujem novo produženje licenci za NIS“

Osvrćući se na predstojeći istek licenci koje se odnose na rad NIS-a i pregovore sa MOL-om, Bajatović je rekao da očekuje njihovo novo produženje.

„Mislim da će biti produžene obe, i za rad i za pregovore“, rekao je Bajatović. Ipak, upozorio je da vreme za rešavanje tog pitanja ističe i da će, ukoliko ne bude dogovora, država morati da razmatra dalje korake.

Bez poskupljenja za domaćinstva

Govoreći o uticaju svetskih kretanja na Srbiju, direktor „Srbijagasa“ ističe da se cena ruskog gasa i dalje formira po naftnoj formuli i da bi eventualno povećanje moglo da bude do 10 odsto, ukoliko cena nafte ne pređe 100 dolara po barelu.

„Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu ovoga ugovora s Rusima“, poručio je Bajatović.

Dodaje da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima.

„Banatski Dvor“ popunjen 93 odsto

Prema njegovim rečima, Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. „‘Banatski Dvor’ je danas na 482 miliona metara kubnih, što je 93 odsto popunjenosti naših komercijalnih kapaciteta. Rusi su nam ustupili deo svojih kapaciteta“, rekao je Bajatović. Naveo je da se skladište u Mađarskoj i dalje puni tempom od milion do 1,2 miliona kubnih metara dnevno i da će, ukoliko finansijske mogućnosti dozvole, „Srbijagas“ nastaviti da povećava rezerve.

Srbija nije ugrožena u snabdevanju

Bajatović kaže da Srbija može da nabavlja gas iz više pravaca – iz Azerbejdžana, Grčke, Turske i preko Severnog mora, ali da su te količine značajno skuplje od ruskog gasa.

„Nismo ugroženi sa količinama, nismo ugroženi sa kapacitetima, ali ćemo se truditi da cena gasa u Srbiji ostane konkurentna“, naglasio je.

Povodom najavljenih američkih taksi, ocenio je da Srbija neće imati problema u snabdevanju.

„Srbija neće biti ugrožena u snabdevanju ruskim gasom najmanje do 1. januara 2028. godine“, rekao je Bajatović.

Proširenje „Banatskog Dvora“ i nove investicije

Govoreći o proširenju skladišta „Banatski Dvor“, Bajatović je naveo da radovi kasne zbog sankcija, ali da se projekat nastavlja.

„Od 12 dodatnih bušotina, šest smo izbušili. Kupili smo nove kompresore, a ovih dana počinjemo građevinske radove na novoj proizvodnoj liniji“, naveo je direktor „Srbijagasa“.

Dodaje da će posle završetka radova skladište moći da isporučuje do 12 miliona kubnih metara gasa dnevno, što bi, kako je rekao, omogućilo da Srbija u vanrednim okolnostima duže vreme obezbeđuje sopstveno snabdevanje.

Nastavak gasifikacije

Bajatović je rekao da se nastavlja izgradnja gasne infrastrukture, uključujući gasovod prema Rumuniji i projekat gasne elektrane kod Niša u saradnji sa Azerbejdžanom. Kada je reč o priključcima za građane, naveo je da interesovanje značajno premašuje kapacitete. „Prošle godine ugradili smo preko 30.000 priključaka. U ovom trenutku tri hiljade je u izradi, 30.000 je na čekanju, a još oko 18.000 zahteva očekuje realizaciju“, rekao je Bajatović. Kaže da nedostatak radne snage i administrativne procedure u lokalnim samoupravama usporavaju proces priključenja.

(RTS)