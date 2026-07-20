Kamerunsko pojačanje u Pančevu: Kristijan Čuante potpisao za Železničar!

FK Železničar nastavlja sa jačanjem igračkog kadra pred izazove u novoj sezoni. Novo ime u redovima pančevačkog superligaša je kamerunski štoper Kristijan Čuante, koji je stigao na jednogodišnju pozajmicu iz švedskog Mjalbija.

Defanzivac rođen u Juandeu 2006. godine stavio se na raspolaganje treneru Radomiru Kokoviću, a u razgovoru za klupske medije ističe da je od prvog dana stekao veoma pozitivan utisak o klubu.

– Veoma sam srećan što sam ovde. Igrači i stručni štab su me sjajno dočekali i prihvatili. Svi u klubu su veoma dobri i učinili su da se od prvog dana osećam prijatno. Uslovi za trening su odlični, treninzi su kvalitetni, a veoma mi se dopada stil igre koji trener zahteva. Brzo sam se uklopio i osećam da sam postao deo ove ekipe. Zaista sam srećan što sam u ovom klubu i ovom gradu – rekao je Čuante, koji je karijeru počeo u kamerunskoj akademiji Kađi, a zatim igrao za Venturu u Sjedinjenim Američkim Državama, pre nego što je prošlog leta prešao u Mjalbi.

Novi štoper Železničara otkrio je i zanimljiv detalj iz svojih fudbalskih početaka, naglasivši da nije oduvek igrao u poslednjoj liniji odbrane.

– Kada sam počeo da treniram fudbal igrao sam kao napadač. Vremenom sam prešao na poziciju štopera, zavoleo je i od tada nisam menjao mesto u timu. Sebe bih opisao kao agresivnog i brzog defanzivca koji igra sa mnogo strasti. Volim duele, ali isto tako uživam kada ekipa gradi napad od poslednje linije i kada imam loptu u nogama.

Osvrnuo se Čuante i na predstojeći izazov Železničara – dvomeč sa portugalskom Bragom u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije.

– Uzbuđen sam zbog te utakmice. To je veoma važan meč za ceo klub, za igrače i naše navijače. Očekujem da tribine budu pune i da nam navijači budu pravi 12. igrač. Njihova podrška može da nam donese dodatnu energiju kako bismo odigrali dobru utakmicu protiv Brage. Verujem u ovaj tim i jedva čekam da zajedno izađemo na teren – poručio je Kamerunac.

(FK Železničar)