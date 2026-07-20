Izbio požar u stanu na šestom spratu u Pančevu, vatrogasci brzo lokalizovali vatru

U stanu na šestom spratu stambene zgrade na uglu Radničke ulice i Ulice oslobođenja, u pančevačkom naselju Kotež 1, danas je izbio požar koji je izazvao uznemirenost među stanarima.

Brza reakcija vatrogasaca sprečila katastrofu

Odmah po dojavi, na lice mesta su u rekordnom roku stigle vatrogasno-spasilačke ekipe sa specijalnom opremom. Zahvaljujući njihovoj brzoj i profesionalnoj intervenciji, buktinja je efikasno lokalizovana i sprečeno je da se plamen proširi na okolne stanove i gornje delove zgrade.

Nema povređenih, istraga u toku

Prema zvaničnim informacijama sa terena, u ovom incidentu nema povređenih niti nastradalih lica, što je ujedno i najvažnija vest sa lica mesta. Tačan uzrok izbijanja vatre u stambenom objektu za sada nije poznat. Više detalja i zvaničnih informacija o materijalnoj šteti biće poznato nakon što nadležne službe obave kompletan uviđaj i istragu.

(Pančevac)