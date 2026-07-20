Vučić o sudbini NIS-a: Nisam veliki optimista

Predsednik Srbije izjavio je da će Srbija sa svoje strane učiniti sve da se reši pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC posle 31. jula produžiti licence NIS-u i MOL-u.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija sa svoje strane učiniti sve da se reši pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC posle 31. jula produžiti licence NIS-u i MOL-u, kao i da nije veliki optimista.

Na pitanje novinara da li očekuje da će posle 31. jula biti produžene licence NIS-u za rad i MOL-u za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i kako komentariše to što je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio da očekuje novo produženje, Vučić je rekao da nije siguran da će se to dogoditi.

– Ne znam šta bih vam rekao. Stvarno ne znam šta bih vam rekao. Pitao bih vas kako on (Bajatović) to zna. A vi meni recite – kakve to veze ima s Bajatovićem i kako on to zna? Nisam siguran. Nisam siguran da iko to zna. Ja nešto naslućujem, ali to nema veze sa tim da li možete da budete pozitivni ili negativni. Zato nisam bio oduševljen i nisam bio veliki optimista sve ovo vreme, jer sam znao da će to vrlo teško ići – rekao je Vučić i dodao da je to ponajmanje zbog Srbije i naše države.

Istakao je da nije optimista, ali da, kako je rekao, ima nadu.

– I da li ćemo mi da uradimo sve što možemo da do toga dođe, to svakako – rekao je Vučić novinarima tokom obilaska radova na izgradnji mosta preko Velike Morave, između Svilajnca i Velike Plane.

(24sedam)