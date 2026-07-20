Legat porodice Aleksić stigao u Narodni muzej Pančevo

U Narodni muzej Pančevo stigla je izuzetno vredna donacija umetničkih, primenjenih i ličnih predmeta iz Celja u Sloveniji. Ukupno 21 predmet predstavlja velikodušni poklon gospođe Aleksandre Pešec (rođene Aleksić), čime je zvanično formiran legat ove čuvene pančevačke porodice koja je obeležila istoriju grada krajem 19. i tokom 20. veka.

Povratak korenima i veza sa Jovanom Jovanovićem Zmajem

Aleksandra Aleksić rođena je i odrasla u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina na broju 20 — na adresi koja nosi duboko kulturno nasleđe, s obzirom na to da je na istom mestu nekada živeo i čuveni pesnik Jovan Jovanović Zmaj. Iz njene porodične loze potekao je i legendarni lekar, vizionar i pronalazač dr Vladimir Aleksić.

Ko je bio dr Vladimir Aleksić — vizionar ispred svog vremena?

Iako se o njegovim revolucionarnim dostignućima danas ne govori dovoljno, dr Vladimir Aleksić ostaje upisan kao jedan od najvećih pančevačkih divova:

Medicinski pionir: Početkom 20. veka osnovao je najmoderniji sanatorijum u jugoistočnoj Evropi, koji je imao električnu struju čak 20 godina pre nego što je samo Pančevo elektrifikovano.

Prvi rendgen aparat: U svom sanatorijumu uveo je u upotrebu rendgen aparat svega desetak godina nakon što je ovaj uređaj uopšte izmišljen, omogućivši sugrađanima najsavremeniju dijagnostiku.

Prvi srpski Ikar: U istoriji vazduhoplovstva ostao je upamćen kao prvi Srbin koji je poleteo na letelici sopstvene konstrukcije, nakon što je u oktobru 1909. godine izveo istorijski let u avionu-jedrilici koju je sam osmislio i napravio.

Šta sve sadrži novopristigli legat?

Vredna zbirka predmeta koji su od sada deo stalnog fonda Narodnog muzeja Pančevo obuhvata dela likovne i primenjene umetnosti:

Nekoliko slika cenjenog umetnika Milivoja Mileta Đorđevića, uključujući i rad iz njegovog ranog perioda pod nazivom „Devojka iz Pančeva“.

Grafiku istaknutog hrvatskog umetnika Tomislava Krizmana.

Umetničku sliku dr Koste Aleksića.

Lične istorijske predmete, među kojima se izdvajaju drvena kutija sa ugraviranim imenom dr Vladimira Aleksića, autentična oficirska sablja iz perioda Kraljevine Jugoslavije, kao i raskošno stilsko ogledalo u duhu klasicizma.

Narodni muzej Pančevo uputio je najdublju zahvalnost gospođi Aleksandri Pešec Aleksić na ovom dragocenom daru koji će trajno čuvati sećanje na građansku tradiciju i zlatno doba pančevačke istorije.

(Pančevac)