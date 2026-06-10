Pančevo Pančevo u slikama

Unija žena SNS Pančevo cvećem ukrasila dvorište Gerontološkog centra

13:46

10.06.2026

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Foto: Radovan Đerić

PANČEVO – Članice Unije žena Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Pančevu organizovale su akciju uređenja i sadnje cveća ispred Gerontološkog centra u Pančevu.

Foto: Radovan Đerić

Ovom ekološkom i humanitarnom akcijom potpuno je oplemenjen prostor koji korisnici centra svakodnevno koriste za odmor. Novi, cvetni ambijent pružiće najstarijim sugrađanima prijatnije okruženje za boravak i uživanje u hladovini tokom predstojećih toplih letnjih dana.

Foto: Radovan Đerić

Iz Unije žena ističu da ova simbolična akcija predstavlja izraz duboke pažnje, poštovanja i brige prema najstarijim Pančevcima.

Kako su navele učesnice akcije, mali gestovi pažnje imaju veliku moć jer mogu značajno da ulepšaju svakodnevicu baka i deka u domu i učine zajedničko okruženje lepšim i humanijim za sve.

(Pančevac)

 

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briga o najstarijima. Gerontološki centar Pančevo Sadnja cveća Unija žena SNS Pančevo uređenje dvorišta

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