Đedović Handanović: Postignut dogovor Srbije i MOL-a

Srbija i energetska kompanija MOL danas su zatvorili sva otvorena pitanja i postigli su kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) u vezi sa mađarskim otkupom većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji se nalazi pod američkim sankcijama.

Ministarka je na svom Instagramu napisala da će Srbija, ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u.

Prema njenim rečima, to će Srbiji „dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju“.

„Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će (ona) nastaviti da radi kao i do sada, sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao“, navela je ministarka, dodajući da je upravo rad tog postrojenja bio jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu.

Ona dodaje i da će članovi srpske strane u Odboru direktora NIS-a imati „generalno veća ovlašćenja nego do sada“ u donošenju ili blokiranju eventualno ;nepovoljnih odluka za Srbiju.

„Takav uticaj država Srbija nije imala od 2008. godine, kada je NIS privatizovan. Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za NIS-a usled uvođenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada, ili njeni građani nisu ništa krivi“, napisala je Đedović Handanović.

(Pančevac/Beta)