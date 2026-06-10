Vučić najavio izbore za nekoliko meseci: Na skupu 27. juna biće predstavljeno ime liste SNS

Predsednik Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na skupu zakazanom za 27. jun u Beogradu biti predstavljeno ime izborne liste SNS za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje očekuje da budu održani za nekoliko meseci.

Gostujući na Radio Beogradu, Vučić je rekao da izbori neće biti održani tokom jula i avgusta, navodeći da će se njihov termin znati nakon letnjih odmora.

„Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Sačekaćemo da ovaj najbogatiji deo Srbije da se vrate iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A, da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu“, rekao je Vučić.

Govoreći o skupu koji će biti održan 27. juna, pozvao je građane da prisustvuju događaju i čuju, kako je rekao, „lepu poruku“.

„Mi na tom skupu 27. juna nećemo da pljujemo nikoga, nećemo da govorimo loše ni onima koji su terorisali ovu zemlju godinu i po dana, nećemo da govorimo loše ni onima koji najgore stvari govore o našoj deci. Zato što hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi i mržnje. Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini, ljubavi prema svojoj zemlji, prema svom narodu i mržnje koju oni sipaju svakog dana“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, tog dana država će izaći i sa planom i programom, a biće predstavljeno i ime liste SNS za predstojeće izbore. Dodao je da je ideja organizatora da na skup dođu i porodice sa decom, kojima će biti omogućeni sadržaji za igru.

„To je poruka svim pristojnim građanima da nemaju pravo na slobodno mišljenje“

Vučić je u istom gostovanju ocenio da njegovi politički protivnici pretnjama njemu i njegovoj porodici šalju poruku svim građanima Srbije da ne mogu i ne smeju da imaju pravo na slobodno mišljenje.

Podsetio je da je pre 18 godina, dok je bio u opoziciji, takođe gostovao na Radio Beogradu i tada govorio da politička borba ne sme da bude zasnovana na mržnji i sukobima.

U emisiji je emitovan snimak njegovog tadašnjeg gostovanja u kojem je rekao:

„Da to budu poruke koje će ljudi razumeti kao poruke normalne i pristojne Srbije. Dakle, da, mi jesmo protiv režima Borisa Tadića, ali kad pobedimo želimo da Boris Tadić bude normalan politički protivnik koji neće imati nikakve probleme u ovoj zemlji, da njegova deca žive dobro, normalno i bolje nego danas. Dakle, ja mislim da je to ideal jedne zdrave, pristojne i normalne Srbije kakvu najveći broj građana Srbije hoće.“

Vučić je rekao da je tada govorio ono što misli i ono što je bila politika SNS, ističući da je i danas ponosan na te stavove.

(Pančevac)