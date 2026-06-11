Istorijski uspeh u Pančevu: Kadeti Železničara preko OFK Beograda izborili plasman u elitu

PANČEVO – Kadetska selekcija Fudbalskog kluba Železničar ostvarila je istorijski podvig i po prvi put u istoriji kluba obezbedila plasman u Kadetsku ligu Srbije. Nakon osvajanja titule šampiona Vojvodine, mladi Pančevci su kroz dramatičan dvomeč baraža protiv OFK Beograda izborili mesto u elitnom rangu takmičenja.

U revanš meču odigranom u Pančevu, domaći tim je uspeo da nadoknadi zaostatak iz prve utakmice u Beogradu, koja je završena pobedom „romantičara“ rezultatom 3:2.

Drama u regularnom delu i penal rulet

Pred domaćom publikom, Železničar je slavio sa 1:0 u regularnom delu meča. Pobedonosni gol koji je doneo izjednačenje u ukupnom rezultatu postigao je Despot Jezdimirović u drugom poluvremenu. Kako je ukupan rezultat bio poravnat, putnika u elitu odlučivali su jedanaesterci.

U penal seriji viđena je prava drama, a Pančevci su pokazali veću smirenost i slavili rezultatom 6:5. Heroj trijumfa bio je golman Željko Radaković, koji je odbranio poslednji šut fudbalera OFK Beograda. Tačku na istorijsku pobedu i plasman u elitu stavio je Mateja Terzić, nakon čega je usledilo veliko slavlje igrača i navijača na terenu i tribinama.

(Pančevac/S.L)