Đedović Handanović o NIS-u: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi Naftne industrije Srbije, ali da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije.

Mi smo naš posao završili. Sada je sve u rukama ruske i mađarske strane, odnosno da oni postignu sporazum o izlasku ruskog vlasništva i da to američka administracija odobri“, poručuje ministarka.

Prema njenim rečima, Srbija je u razgovorima sa MOL-om vodila računa pre svega o zaštiti državnih interesa i jačanju svog uticaja u NIS-u.

„Mi smo vodili intenzivne i teške pregovore sa mađarskim MOL-om, pre svega da bismo našu poziciju, srpsku poziciju, u Naftnoj industriji Srbije poboljšali i to smo uspeli“, ističe Đedović Handanovićeva.

Dodatnih pet odsto u NIS-u i veća prava u odlučivanju

Objasnila je da bi, ukoliko transakcija bude realizovana i dobije odobrenje američke administracije, Srbija dobila dodatnih pet odsto vlasništva u NIS-u, što bi joj donelo veći uticaj u procesu odlučivanja.

„Srbija dobija dodatnih pet odsto učešća u Naftnoj industriji Srbije, što je veoma važno sa aspekta donošenja važnih odluka za kompaniju, ali i blokiranja odluka koje nisu u interesu naše zemlje“, rekla je Đedović Handanovićeva.

Kao jedan od ključnih rezultata pregovora izdvojila je i obezbeđivanje kontinuiteta rada Rafinerije nafte u Pančevu.

„Veoma važan je budući rad Rafinerije u Pančevu, a to je da se mi osiguramo da ona radi u kapacitetima barem onolikim koliko je NIS imao u prošlosti i to u najboljim godinama svog rada, a da se naše tržište naftnih derivata zadovoljava pre svega radom Rafinerije u Pančevu“, ukazala je ministarka.

Dodala je da će predstavnici Srbije u Odboru direktora NIS-a, u slučaju realizacije dogovora, imati i šira ovlašćenja.

„Predstavnici Srbije u Odboru direktora Naftne industrije Srbije dobijaju veća ovlašćenja u smislu da mogu da podrže odluke koje su u interesu Republike Srbije, a da budu protiv onih, odnosno da blokiraju odluke koje to nisu“, poručuje Đedović Handanovićeva.

Ministarka je podsetila da je značaj pančevačke rafinerije posebno došao do izražaja tokom aktuelne krize izazvane sukobima na Bliskom istoku i rastom cena energenata.

„Videli smo koliko je značajan rad Rafinerije u Pančevu, pre svega u momentima krize kao što je ova poslednja koja se događa usled konflikta na Bliskom istoku, gde imamo velika povećanja cena sirove nafte i naftnih derivata, koliko smo, oslanjajući se na našu Rafineriju u Pančevu, mogli da osiguramo stabilnost snabdevanja, ali i da cene nadgledamo da one budu prihvatljive za naše građane“, dodala je Đedović Handanovićeva.

Naglasila je da je upravo zbog toga bilo važno da Srbija kroz pregovore što bolje zaštiti svoju poziciju.

„Nije bilo nestašica, nije bilo naglih skokova cena. Građani nisu osetili sve probleme sa kojima se suočavamo već osamnaest meseci kada su u pitanju izazovi oko NIS-a“, zaključila je ministarka.

Kompanija MOL potvrdila je da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u kompaniji NIS.

(RTS)

Đedović Handanović: Postignut dogovor Srbije i MOL-a