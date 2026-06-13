Jezero u Kačarevu ponovo radi

Zvanično, to jest sa spasiocima, ovog leta, kad je reč o bližoj okolini, kupaćemo se na bazenu i jezeru u Kačarevu. Ostala kupališta neće imati status „javnog”, to jest niko neće imati obavezu da ih uređuje niti da obezbedi spasioce, ali će se kvalitet vode na njima svakako ispitivati. Jedno od tih kupališta je i Gradska plaža u gradu, ispod drumskog mosta na Tamišu, gde su već primećeni i prvi kupači.

Bazen se za građane otvara posle 20. juna i radiće svakog dana od 10 do 18 časova. Dobra vest je da su cene iste kao prošle godine – za odrasle 320, a za decu 230 dinara. Set od 10 karata za odrasle košta 2.720, a za decu 1.750 dinara.

A ko bi ipak malo više prostora za sunčanje i brčkanje obradovaće se i tome što jezero u Kačarevu posle prošlogodišnje pauze ponovo radi. Kako saopštava Branko Bokun, predsednik Mesne zajednice u ovom selu, sezona startuje 1. jula.

– Punjenje počinjemo u toku ove nedelje. Oko 12 dana je potrebno da se ono napuni, a u međuvremenu biće završene i analize kvaliteta vode. Za nas je bezbednost kupača uvek bila na prvom mestu. Sada mogu da kažem da ćemo imati i spasilačku službu u periodu dana kada jezero bude otvoreno za kupače – a to je od 10 do 19 časova. Oni koji bi da se kupaju u 11 uveče, to rade na svoju ruku i mi za to ne možemo da odgovaramo. Naše komunalno preduzeće će voditi računa i o čistoći i o komunalnom redu. Sve to treba, naravno, isfinansirati, u čemu nam je nesebično pomogao grad – kazao je Bokun za „Pančevac”.

Ističe da je veliki zahvat pred sezonu bio da se obezbedi još jedan dotok vode u jezeru, stub ili takozvani gejzir, koji omogućava aerizaciju vode, tj. snabdevanje kiseonikom. To je preduslov da se voda pročišćava i da bude preporučljiva za kupanje.

Analize kvaliteta površinskih voda, pored jezera u Kačarevu i bazena, i ove godine će se ispitivati i na kupalištima na Tamišu u Pančevu, Jabuci i Glogonju, zatim levo i desno od špica na Beloj steni, na Ponjavici i u Ivanovu.

(Pančevac / N. S.)

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