 Istorijski uspeh kika-boksera iz Vršca: Vuk Pavlović na vrhu Balkana!

Vršački kik-bokser Vuk Pavlović ostvario je najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri osvajanjem titule prvaka Balkana u K1, najatratktivnijoj disciplini ovog sporta, prenose Vršačke novine.

Kao kruna sjajnog nastupa na Balkanskom prvenstvu u Petrovcu, Pavlović je proglašen i za najboljeg borca šampionata. Ovaj uspeh dodatno potvrđuje da se mladi Vrščanin nalazi u samom vrhu regionalnog kik-boksa.

Dominacija na putu do zlata

Pavlović je do titule stigao dominantnim pobedama:

Polufinale: Jednoglasna odluka sudija protiv reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Lugana.

Finale: Prekid borbe u drugoj rundi protiv predstavnika Severne Makedonije Petra Pejova.

„Utisci se još sležu, verovatno nisam ni svestan koliko je ovaj rezultat značajan. Posebno mi znači priznanje za najboljeg borca prvenstva“, izjavio je Pavlović za Vršačke novine.

Disciplina i naporan rad ključ uspeha

Vuk trenira od svoje treće godine, a danas je član novosadskog kluba Warriors Gym gde radi pod vođstvom trenera Zorana Bačulova. Njegov otac i prvi trener, Stevo Pavlović, ističe da su za ovaj rezultat bile potrebne godine rada, odricanja i strpljenja. Vukov svakodnevni ritam podrazumeva dva treninga dnevno, šest dana u nedelji.

Pored uspešne sportske karijere, Vuk uspešno usklađuje i akademske obaveze, privodeći kraju studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.