Počela mala matura: Više od 64.400 osmaka polaže testove, mesta ima za sve!

BEOGRAD – Polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, danas je u Srbiji počelo polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda, koje će trajati do 17. juna. Ispiti se polažu od 9 do 11 časova, a sutra je na programu test iz matematike. Poslednjeg dana, u sredu, osmaci će polagati treći test iz izbornog predmeta koji su sami odabrali.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković potvrdio je da je sve spremno za sprovođenje ispita po strogo definisanim, bezbednosnim procedurama. Ove godine osmi razred završava nešto više od 64.400 učenika, dok u srednjim školama ima ukupno 71.614 slobodnih mesta, što znači da mesta ima dovoljno za sve.

Najviše slobodnih mesta obezbeđeno je u četvorogodišnjim srednjim stručnim školama (40.000) i gimnazijama (oko 17.000). Za trogodišnje profile planirano je oko 14.000 mesta, dok je po dualnom modelu obrazovanja slobodno nešto više od 3.000 pozicija.

Rangiranje učenika vršiće se na osnovu uspeha iz osnovne škole, koji donosi maksimalno 60 bodova, i rezultata sa male mature, gde đaci mogu ostvariti najviše 40 bodova. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, dok će konačni rezultati biti poznati 22. juna, nakon čega sledi popunjavanje lista želja i upis.

(Pančevac)