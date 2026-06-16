Herojska borba Miljane nakon tragedije u Pančevu

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U stravičnom požaru koji je u martu ove godine progutao porodičnu kuću u Pančevu, Miljana Loćkić je izgubila supruga Marka i petogodišnju ćerku Magdalenu.
18:00
16.06.2026
U stravičnom požaru koji je u martu ove godine progutao porodičnu kuću u Pančevu, Miljana Loćkić je izgubila supruga Marka i petogodišnju ćerku Magdalenu.
U stravičnom požaru koji je u martu ove godine progutao porodičnu kuću u Pančevu, Miljana Loćkić je izgubila supruga Marka i petogodišnju ćerku Magdalenu.
Ostala je potpuno bez krova nad glavom, sama sa dve male kćerke – jednom od tri i jednom od godinu dana. Danas ova hrabra majka vodi lavovsku borbu za njihovu sigurniju budućnost.
Zahvaljujući brzoj reakciji javnosti na društvenim mrežama, veliki broj ljudi, vrtića i škola se organizovao i pružio prvu neophodnu pomoć u garderobi, igračkama i kozmetici. Ipak, Miljanina najveća snaga i motivacija da nastavi dalje leže u sećanju na njenu preminulu devojčicu.
Pored borbe za egzistenciju, porodica prolazi kroz tešku traumu. Trogodišnja Milica i dalje spava sa tatinim džemperom i svesna je da im je kuća izgorela, a da je Magdalena otišla u hitnu pomoć i da se više nije vratila.
Miljanina jedina želja sada je da kćerkicama obezbedi siguran krov nad glavom. Trenutno borave u privremenom smeštaju u Pančevu, a kuću koja bi postala njihov novi dom su već pronašle. Međutim, za njenu kupovinu porodici nedostaje još 20.000 evra.
„Momentalno nam je potrebno samo nekako da stignemo do nekog krova nad glavom. Nekako idemo ka tom cilju i borim se sad samo za to. Jer mislim da će to nekako, kako smo ostale same, bar malo da im olakša detinjstvo. Pronašli smo kuću i sad samo još da skupimo sredstva. Još 20 hiljada je potrebno“, apeluje ova samohrana majka.