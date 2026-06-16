Herojska borba Miljane nakon tragedije u Pančevu

U stravičnom požaru koji je u martu ove godine progutao porodičnu kuću u Pančevu, Miljana Loćkić je izgubila supruga Marka i petogodišnju ćerku Magdalenu.

U stravičnom požaru koji je u martu ove godine progutao porodičnu kuću u Pančevu, Miljana Loćkić je izgubila supruga Marka i petogodišnju ćerku Magdalenu.

Ostala je potpuno bez krova nad glavom, sama sa dve male kćerke – jednom od tri i jednom od godinu dana. Danas ova hrabra majka vodi lavovsku borbu za njihovu sigurniju budućnost.

„To je bilo preko noći, ti si ostao bez ičega. Mislim se, što si radio nekako godinama, u momentu si ostao bez ičega. I nekako mislim da u tom momentu nam nisu bile toliko materijalne stvari potrebne, koliko mi je bilo potrebno da smo zajedno i da nekako bodrimo jedni druge“, priseća se Miljana za RTV Kovačica prvih trenutaka nakon nezamislive tragedije.

Zahvaljujući brzoj reakciji javnosti na društvenim mrežama, veliki broj ljudi, vrtića i škola se organizovao i pružio prvu neophodnu pomoć u garderobi, igračkama i kozmetici. Ipak, Miljanina najveća snaga i motivacija da nastavi dalje leže u sećanju na njenu preminulu devojčicu.

„Najveća motivacija mi je kada se setim da je moje dete od 5 godina se borilo 8 dana za život. I onda sam ja sebi rekla: ako se ona borila 8 dana, možeš valjda i ti zbog nje ceo život. Ona mi je bila najveća motivacija u svemu tome. Ona je moja heroina, koja mi je samo pokazala da moram da se kroz život borim i da nastavim dalje“, priča Miljana kroz suze.

Pored borbe za egzistenciju, porodica prolazi kroz tešku traumu. Trogodišnja Milica i dalje spava sa tatinim džemperom i svesna je da im je kuća izgorela, a da je Magdalena otišla u hitnu pomoć i da se više nije vratila.

Miljanina jedina želja sada je da kćerkicama obezbedi siguran krov nad glavom. Trenutno borave u privremenom smeštaju u Pančevu, a kuću koja bi postala njihov novi dom su već pronašle. Međutim, za njenu kupovinu porodici nedostaje još 20.000 evra.

„Momentalno nam je potrebno samo nekako da stignemo do nekog krova nad glavom. Nekako idemo ka tom cilju i borim se sad samo za to. Jer mislim da će to nekako, kako smo ostale same, bar malo da im olakša detinjstvo. Pronašli smo kuću i sad samo još da skupimo sredstva. Još 20 hiljada je potrebno“, apeluje ova samohrana majka.

Kako možete pomoći?

Svi ljudi dobre volje koji žele da pomognu Miljani i njenim devojčicama da ostvare novi početak, novčana sredstva mogu uplatiti na sledeće račune:

200-711-0000-34715-07 (na ime Miljana Loćkić)

200-3474-0701-01033-94 (Fondacija „Humana srca“, sa obaveznom naznakom: za Miljanu Ločkić)