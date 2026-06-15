Velika ROADPOL akcija: Nedelja stroge kontrole vozača, u petak 24 sata maratona

BEOGRAD – Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih послова sprovešće od 15. do 21. juna, zajedno sa ostalim članicama ROADPOL-a (mreža saobraćajnih policija Evrope), međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Akcija je usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

U sklopu ove akcije u petak, 19. juna, širom Evrope biće realizovan takozvani „Alcohol and Drugs Marathon“. Tokom ovog maratona će u kontroli saobraćaja neprekidno, tokom 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Pripadnici saobraćajne policije su u prvih pet meseci ove godine već isključili iz saobraćaja više od 22.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Od tog broja, više od 3.000 je zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu

.

Takođe, iz saobraćaja je isključeno i oko 1.100 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. To predstavlja drastičan porast od čak 50 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da nikada ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, te da odgovornim ponašanjem direktno doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

(Pančevac)