Danas  je test iz matematike, ovako je izgledao prvi dan u OŠ „Mika Antić“

Danas je na programu test iz matematike, dok će trećeg dana mali maturanti polagati izabrani predmet.

Polaganjem testa iz srpskog jezika i književnosti, učenici osmih razreda širom Srbije započeli su juče trodnevni završni ispit. U osnovnoj školi “Miroslav Mika Antić” u Pančevu testiranje protiče u potpunom redu, a direktorka Dragana Krstić potvrđuje da su preduzete sve propisane mere za bezbedno i regularno sprovođenje ispita, prenosi RTV Pančevo.

Iako je za rešavanje 20 zadataka učenicima na raspolaganju bilo puna dva sata, prva grupa osmaka napustila je učionice odmah po isteku obaveznih 45 minuta. Prema rečima prvih svršenih osnovaca, test nije bio previše zahtevan jer je značajan deo zadataka bio zatvorenog tipa, gde je bilo potrebno samo zaokružiti tačan odgovor među ponuđenima.

Budući srednjoškolci mogu da ostvare maksimalno 100 poena. Školski uspeh iz šestog, sedmog i osmog razreda donosi najviše 60 bodova, dok sam završni ispit vredi maksimalno 40 bodova. Testovi iz srpskog jezika i matematike nose po 14 bodova, dok treći, izborni test donosi 12 bodova.

Na maloj maturi ne postoji prag prolaznosti, što znači da niko ne može da „padne“ ispit. Svi učenici koji pristupe polaganju steći će pravo da upišu neku od srednjih škola. Ipak, konačan plasman zavisi isključivo od mesta na rang-listi, ukupnog broja bodova u odnosu na druge kandidate i slobodnih mesta na željenim smerovima.

(Pančevac/RTV Pančevo)