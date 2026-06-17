Pančevo Pančevo u slikama

KUD “Paunović” na letnjem koncertu oduševio publiku

13:00

17.06.2026

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Printscreen/RTV Pančevo

Kulturno-umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP održalo je letnji koncert na kojem su se predstavili svi ansambli i sekcije društva, kao i narodni orkestar. Tradicinalno koncert je održan u dvorištu Doma omladine Pančevo, prenosi RTVPančevo.

Tradicionalno na kraju školske godine Kultno-umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP  održalo je letnji generacijski koncert u dvorištu Doma omladine, koje je bilo malo da primi sve one koji su želeli da uživaju u nastupima  svih ansambala  društva. Najmlađi članovi društva iskoristili su i  ovu priliku da pokažu šta su naučili tokom predhodne godine.

Na koncertu su se predstavili članovi  14 igračkih ansambala,  pevačka  grupa,  škole tambure i frule, kao i veliki  narodni orkestar.

Tokom leta, članove društva očekuju nastupi u zemlji i inostranstvu. Već početkom  jula, prvi ansambl putuje u Banja Luku, a potom je planirano da nastupe i na festivalu u  Poljskoj. Mlađi članovi društva i ove godine  boraviće na Divčibarama, Oršcu i Grčkoj, a  pančevačka publika imaće priliku da pogleda njihov nastup u okiru gradskog letnjeg programa.

(Pančevac/RTV Pančevo)

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KUD Stanko Paunović Pančevo

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