KUD “Paunović” na letnjem koncertu oduševio publiku

Kulturno-umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP održalo je letnji koncert na kojem su se predstavili svi ansambli i sekcije društva, kao i narodni orkestar. Tradicinalno koncert je održan u dvorištu Doma omladine Pančevo, prenosi RTVPančevo.

Tradicionalno na kraju školske godine Kultno-umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP održalo je letnji generacijski koncert u dvorištu Doma omladine, koje je bilo malo da primi sve one koji su želeli da uživaju u nastupima svih ansambala društva. Najmlađi članovi društva iskoristili su i ovu priliku da pokažu šta su naučili tokom predhodne godine.

Na koncertu su se predstavili članovi 14 igračkih ansambala, pevačka grupa, škole tambure i frule, kao i veliki narodni orkestar.

Tokom leta, članove društva očekuju nastupi u zemlji i inostranstvu. Već početkom jula, prvi ansambl putuje u Banja Luku, a potom je planirano da nastupe i na festivalu u Poljskoj. Mlađi članovi društva i ove godine boraviće na Divčibarama, Oršcu i Grčkoj, a pančevačka publika imaće priliku da pogleda njihov nastup u okiru gradskog letnjeg programa.

(Pančevac/RTV Pančevo)