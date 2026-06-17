Kulturna dešavanja Južni Banat

Pozorišta iz Zrenjanina i Vršca potpisala Protokol o saradnji

12:00

17.06.2026

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Foto: Grad Vršac

Narodno pozorište „Toša Jovanović” iz Zrenjanina i Narodno pozorište „Sterija” iz Vršca zvanično su potpisali Protokol o međusobnoj saradnji. Ovim činom formalizovana je dosadašnja uspešna komunikacija dve ugledne banatske ustanove kulture i otvoren prostor za znatno intenzivniju razmenu programa u narednom periodu. Protokol su potpisali vršioci dužnosti direktora – Uroš Pavlov ispred zrenjaninskog i Vanja Vučenović ispred vršačkog teatra.

Rukovodstvo NP „Sterija” naglašava da je ovo istorijski iskorak jer se ovakav vid saradnje između dva pozorišta realizuje prvi put. Dogovoreni okviri partnerstva primarno obuhvataju redovnu razmenu predstava, ali i rad na zajedničkim koprodukcijama. Cilj ove inicijative je proaktivno unapređenje pozorišne umetnosti u regionu, kao i omogućavanje publici u Vršcu i Zrenjaninu da se upozna sa najnovijim stvaralaštvom susednih ansambala.

Obe ustanove dele dugu tradiciju i ključni su stubovi kulturnog života svojih gradova. Zvaničnim povezivanjem najavljena je čvrsta namera da se pozorišni sadržaji učine znatno dostupnijim i raznovrsnijim za publiku širom Banata, čime se postavlja novi standard saradnje na regionalnoj kulturnoj sceni.
(Pančevac)

Tagovi

kulturna saradnja Narodno pozorište "Sterija" Narodno pozorište Toša Jovanović vršac Zrenjanin

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