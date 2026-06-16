Vučić pohvalio astronomski privredni rast Gruzije pod Kobahidzeom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Nakon sastanka u zgradi Vlade u Tbilisiju premijer Irakli Kobahidze i predsednik Aleksandar Vučić se obraćaju javnosti.

Kobahidze je istakao da Srbija ima odličnog lidera, koji čini sve od sebe da zaštiti zemlju i da mu je najveća čast da ugosti Vučića.

– Ovo je prva oredsednička postea predsednika Srbije Grzuji i uveren sam da će biti podsticaj zemljama da prodube odnose. Srbija i Gruzija uživaju poštovanje i dugu tradiciju između naroda i morao bih istaći posebna zalaganja Vučića da od Srbije napravi zemlju koja na stabilan način vodi računa o kulturnom nasleđu. Zaista je vredno pomena da je ovo prva predsednička poseta Srbije Gruziji, što može da se proceni kao prelomni momenat i prelomni događaj za naše bilateralne odnose, i uveren sam da će ova poseta biti dalji podsticaj obema zemljama da prodube odnose u svim pravcima. Gruzija i Srbija uživaju uzajamno poštovanje i zaista tradiciju između dva naroda koja dugo traje. Mi imamo i viševekovnu hrišćansku prošlost i zajedničke vrednosti.

U tom smislu, zaista bih morao da istaknem posebna zalaganja predsednika Vučića da od Srbije napravi zemlju koja na jedan stabilan način vodi računa o verskom i kulturnom nasleđu, što se zaista ceni u kontekstu svih izazova sa kojima se suočavamo. Naravno, mi ćemo dalje snažiti svoje bilateralne odnose i davati dalji podsticaj za dalje produbljivanje iz tih naše zemlje, naši nadležni organi veoma dobro razumeju fundamentalne značenja. Snažno podržavam suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Zaista sam oduševljen što smo danas imali priliku da razgovaramo o ključnim temama na našoj bilateralnoj agendi i da razgovaramo o velikim mogućnostima naše zajedničke budućnosti.

Takođe, ćemo i intenzivirati bilateralne posete i od velikog je značaja da se otvori ambasada u Gruziji, to je zaista izuzetna odluka predsednika Vučića, što će dalje da omogući da naše odnose još više snažimo. Govorili smo o bilateralnoj trgovini i saradnji po različitim sektorima i u tom smislu mislim da imamo veliki potencijal koji bi trebao u potpunosti iskoristiti. I takođe sa tim u vezi želim da pozdravim to što počinjemo i napredujemo na daljem izgradnji uzajamnog razumevanja. Dogovorili smo se oko nekih konkretnih pitanja i onda ćemo biti spremni da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini koji će biti uzajamno koristan za ekonomiju naših zemalja, za razvoj naših zemalja i za dalje produbljivanje ekonomskih odnosa našeg naroda. To takođe daje dodatne mogućnosti u oblasti ekonomije, trgovine, investicija koje treba da se privuku i u Gruziji i u Srbiji i to podiže naše odnose na jedan novi nivo. Takođe razgovarali smo o transportu i logistici, vezama, o razvoju povezanosti. Kao što možda znate, Gruzija je integralni deo tog srednjeg koridora i mi smo spremni da produbimo odnose sa Srbijom kako bismo u potpunosti iskoristili trenutne tranzitne i trgovinske prilike između Evrope i Azije. Tokom razgovora pričali smo o evropskim integracijama. Naše zemlje su povezane zajedničkom vizijom na putu evropskih integracija. Takođe imamo i zajedničke izazove i u tom smislu je veoma važno da imamo bilateralnu razmenu iskustava i što bližu saradnju i koordinaciju sa tim u vezi. Uveren sam da ova poseta i sastanci koje imamo dalje unapređuju naše odnose i stvaraju nove mogućnosti za međuljudske kontakte i za razvoj uzajamnih interesa. Još jednom želim da iskažem duboku zahvalnost predsedniku Vučiću na tome što je posetio Gruziju i ne samo što je posetio Gruziju, već na tome što pruža konstantnu podršku Gruziji, a njegovo vođstvo koje pokazuje u Srbiji je zaista primer za nas. – rekao je Kobahidze.

Vučić je istakao ogroman uspeh gruzijske ekonomije i astronomski privredni rast pod vođstvom Kobahidzea.

– Veoma sam srećan što posle nešto više od 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Gruzije sam prvi predsednik koji je došao u zvaničnu posetu ovoj prelepoj zemlji. Počastvujem vam zbog izuzetnog gostoprimstva i beskrajno vam hvala na tome. Mi Gruziju doživljavamo ne samo kao prijateljski, već i kao bratski narod. Imamo dugu pravoslavnu tradiciju i posebno sam srećan bio što me je u audijenciju primio i njegova svetost, patrijarh Ilija III Katolikos, od kojeg sam mnogo toga mogao da naučim i o našim bratskim pravoslavnim vezama i mnogo toga iz istorije, ali i mogao da razumem zagledanost u budućnost i veze koje moramo da gradimo u budućnosti. Hvala vama, dragi prijatelji, na tome što uvek i na svakom mestu, gde god da smo se sastajali, na marginama Evropske političke zajednice, sastanaka, svim drugim sastancima širom Evrope i sveta, uvek smo razumeli politiku jedni drugih. I ja sam, koliko sam negde zadovoljan rezultatima Srbije, a uvek bih pronašao stvari koje bih sebi zamerio, ponosan na to što ste vi uspeli da uradite i želim da vam čestitam na tome. Od 2012. godine do danas, Gruzija je napravila neverovatne rezultate. Ovo govorim zbog ljudi u Srbiji da mogu da čuju, ali i zbog ljudi u Gruziji od kojih mnogi uzimaju to zdravo za gotovo i misle da bi se to dogodilo ko god da je na vlasti.

Ne bi. Zamislite, ovo želim da čuju ljudi u Evropi, ljudi u Srbiji. Gruzija u prvom kvartalu ove godine ima 8,2 stopu rasta. Ne postoji ništa slično Evropi. Ne postoji apsolutno ništa slično Evropi. Mi se hvalimo sa 3,2, jer smo broj 1, 2 ili 3 u Evropi, dok stignu svi rezultati za prvi kvartal. Gruzija ima 8,2. Da li neko razume šta je to? Da li neko razume kolika je to razlika? Da li neko razume kolika je brzina napretka Gruzije? Pa vi ćete mi reći, pa i dalje se bolje živi na zapadu Evrope, pa i kod nas. Pa jeste, ali koliko još dugo vremena? Ovde govorimo o trendu.

Ovde govorimo o naglom usponu jedne zemlje. Ovde govorimo o stvarima koje su uradili u poslednjoj deceniji i nešto više. Neverovatan je uspeh Gruzije i ja vam čestitam na tome i mi ćemo se potruditi da učimo mnogo od vas. I kada mi kažete da prošle godine građevinska industrija raste 12%, kada vidim kako i na koji način tretirate moderne tehnologije i koliko ulažete u turizam, usluge, sve drugo, onda vidim gde su stvari koje smo i mi negde propustili na kojima moramo da radimo u narednom periodu. Takođe, želim da čestitam Gruziji na tome što štiti i čuva svoju nezavisnost, što štiti i ljubomorno čuva pravo na sopstveni stav i na sopstveno mišljenje, i ja mislim da veliki broj ljudi, naroda širom sveta danas sa velikom pažnjom i radošću posmatra ono što se u Gruziji dešava – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Nakon sastanka u zgradi Vlade u Tbilisiju premijer Irakli Kobahidze i predsednik Aleksandar Vučić se obraćaju javnosti.

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Kobahidze je istakao da Srbija ima odličnog lidera, koji čini sve od sebe da zaštiti zemlju i da mu je najveća čast da ugosti Vučića.

– Ovo je prva oredsednička postea predsednika Srbije Grzuji i uveren sam da će biti podsticaj zemljama da prodube odnose. Srbija i Gruzija uživaju poštovanje i dugu tradiciju između naroda i morao bih istaći posebna zalaganja Vučića da od Srbije napravi zemlju koja na stabilan način vodi računa o kulturnom nasleđu. Zaista je vredno pomena da je ovo prva predsednička poseta Srbije Gruziji, što može da se proceni kao prelomni momenat i prelomni događaj za naše bilateralne odnose, i uveren sam da će ova poseta biti dalji podsticaj obema zemljama da prodube odnose u svim pravcima. Gruzija i Srbija uživaju uzajamno poštovanje i zaista tradiciju između dva naroda koja dugo traje. Mi imamo i viševekovnu hrišćansku prošlost i zajedničke vrednosti. U tom smislu, zaista bih morao da istaknem posebna zalaganja predsednika Vučića da od Srbije napravi zemlju koja na jedan stabilan način vodi računa o verskom i kulturnom nasleđu, što se zaista ceni u kontekstu svih izazova sa kojima se suočavamo. Naravno, mi ćemo dalje snažiti svoje bilateralne odnose i davati dalji podsticaj za dalje produbljivanje iz tih naše zemlje, naši nadležni organi veoma dobro razumeju fundamentalne značenja. Snažno podržavam suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Zaista sam oduševljen što smo danas imali priliku da razgovaramo o ključnim temama na našoj bilateralnoj agendi i da razgovaramo o velikim mogućnostima naše zajedničke budućnosti. Takođe, ćemo i intenzivirati bilateralne posete i od velikog je značaja da se otvori ambasada u Gruziji, to je zaista izuzetna odluka predsednika Vučića, što će dalje da omogući da naše odnose još više snažimo.

Govorili smo o bilateralnoj trgovini i saradnji po različitim sektorima i u tom smislu mislim da imamo veliki potencijal koji bi trebao u potpunosti iskoristiti. I takođe sa tim u vezi želim da pozdravim to što počinjemo i napredujemo na daljem izgradnji uzajamnog razumevanja. Dogovorili smo se oko nekih konkretnih pitanja i onda ćemo biti spremni da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini koji će biti uzajamno koristan za ekonomiju naših zemalja, za razvoj naših zemalja i za dalje produbljivanje ekonomskih odnosa našeg naroda. To takođe daje dodatne mogućnosti u oblasti ekonomije, trgovine, investicija koje treba da se privuku i u Gruziji i u Srbiji i to podiže naše odnose na jedan novi nivo.

Takođe razgovarali smo o transportu i logistici, vezama, o razvoju povezanosti. Kao što možda znate, Gruzija je integralni deo tog srednjeg koridora i mi smo spremni da produbimo odnose sa Srbijom kako bismo u potpunosti iskoristili trenutne tranzitne i trgovinske prilike između Evrope i Azije. Tokom razgovora pričali smo o evropskim integracijama. Naše zemlje su povezane zajedničkom vizijom na putu evropskih integracija. Takođe imamo i zajedničke izazove i u tom smislu je veoma važno da imamo bilateralnu razmenu iskustava i što bližu saradnju i koordinaciju sa tim u vezi. Uveren sam da ova poseta i sastanci koje imamo dalje unapređuju naše odnose i stvaraju nove mogućnosti za međuljudske kontakte i za razvoj uzajamnih interesa. Još jednom želim da iskažem duboku zahvalnost predsedniku Vučiću na tome što je posetio Gruziju i ne samo što je posetio Gruziju, već na tome što pruža konstantnu podršku Gruziji, a njegovo vođstvo koje pokazuje u Srbiji je zaista primer za nas. – rekao je Kobahidze.

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Vučić je istakao ogroman uspeh gruzijske ekonomije i astronomski privredni rast pod vođstvom Kobahidzea.

– Veoma sam srećan što posle nešto više od 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Gruzije sam prvi predsednik koji je došao u zvaničnu posetu ovoj prelepoj zemlji. Počastvujem vam zbog izuzetnog gostoprimstva i beskrajno vam hvala na tome. Mi Gruziju doživljavamo ne samo kao prijateljski, već i kao bratski narod. Imamo dugu pravoslavnu tradiciju i posebno sam srećan bio što me je u audijenciju primio i njegova svetost, patrijarh Ilija III Katolikos, od kojeg sam mnogo toga mogao da naučim i o našim bratskim pravoslavnim vezama i mnogo toga iz istorije, ali i mogao da razumem zagledanost u budućnost i veze koje moramo da gradimo u budućnosti. Hvala vama, dragi prijatelji, na tome što uvek i na svakom mestu, gde god da smo se sastajali, na marginama Evropske političke zajednice, sastanaka, svim drugim sastancima širom Evrope i sveta, uvek smo razumeli politiku jedni drugih. I ja sam, koliko sam negde zadovoljan rezultatima Srbije, a uvek bih pronašao stvari koje bih sebi zamerio, ponosan na to što ste vi uspeli da uradite i želim da vam čestitam na tome. Od 2012. godine do danas, Gruzija je napravila neverovatne rezultate. Ovo govorim zbog ljudi u Srbiji da mogu da čuju, ali i zbog ljudi u Gruziji od kojih mnogi uzimaju to zdravo za gotovo i misle da bi se to dogodilo ko god da je na vlasti. Ne bi. Zamislite, ovo želim da čuju ljudi u Evropi, ljudi u Srbiji. Gruzija u prvom kvartalu ove godine ima 8,2 stopu rasta. Ne postoji ništa slično Evropi. Ne postoji apsolutno ništa slično Evropi. Mi se hvalimo sa 3,2, jer smo broj 1, 2 ili 3 u Evropi, dok stignu svi rezultati za prvi kvartal. Gruzija ima 8,2. Da li neko razume šta je to? Da li neko razume kolika je to razlika? Da li neko razume kolika je brzina napretka Gruzije? Pa vi ćete mi reći, pa i dalje se bolje živi na zapadu Evrope, pa i kod nas. Pa jeste, ali koliko još dugo vremena? Ovde govorimo o trendu. Ovde govorimo o naglom usponu jedne zemlje. Ovde govorimo o stvarima koje su uradili u poslednjoj deceniji i nešto više. Neverovatan je uspeh Gruzije i ja vam čestitam na tome i mi ćemo se potruditi da učimo mnogo od vas. I kada mi kažete da prošle godine građevinska industrija raste 12%, kada vidim kako i na koji način tretirate moderne tehnologije i koliko ulažete u turizam, usluge, sve drugo, onda vidim gde su stvari koje smo i mi negde propustili na kojima moramo da radimo u narednom periodu. Takođe, želim da čestitam Gruziji na tome što štiti i čuva svoju nezavisnost, što štiti i ljubomorno čuva pravo na sopstveni stav i na sopstveno mišljenje, i ja mislim da veliki broj ljudi, naroda širom sveta danas sa velikom pažnjom i radošću posmatra ono što se u Gruziji dešava – rekao je Vučić.

(Objektiv)