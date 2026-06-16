Objavljena rešenja testa iz matematike: Osmaci širom Srbije polagali završni ispit

Nakon jučerašnjeg testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci širom Srbije danas su polagali test iz matematike u okviru završnog ispita.

Ministarstvo prosvete je, kao što je i najavljeno, ubrzo nakon završetka polaganja objavilo zvanična rešenja i ključ za ocenjivanje zadataka iz matematike. Rešenja testa možete pogledati OVDE.

Već sutra, ih čeka poslednji test na trodnevnom ispitu male mature koji je rezervisan za izabrani predmet.

(Pančevac)