Tatjana Božić obišla male maturante: Završni ispit u Pančevu protiče u najboljem redu

Članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić obišla je danas Osnovnu školu „Stevica Jovanović“ u Pančevu povodom drugog dana polaganja završnog ispita za učenike osmih razreda. Zajedno sa direktorkom škole Jasnom Gađanski i koordinatorom za završni ispit Ivanom Davitkovim, konstatovano je da završni ispit protiče u najboljem redu, kako tokom jučerašnjeg polaganja testa iz srpskog jezika, tako i danas tokom polaganja matematike.

Tom prilikom Tatjana Božić istakla je da završni ispit predstavlja važan korak u obrazovanju svakog učenika.

„Završni ispit je za učenike osmih razreda jedno veliko iskustvo, ali i prvi ozbiljan test u njihovom daljem školovanju i životu. Zato je važno da sve protekne sa što manje stresa, u dobroj i radnoj atmosferi. Nastavnici koji dežuraju imaju veliko iskustvo i trude se da celokupan proces protekne u najboljem redu. Juče su učenici polagali test iz srpskog jezika, danas polažu matematiku, a sutra će polagati test iz izabranog predmeta“, rekla je Tatjana Božić.

Na teritoriji grada Pančeva završnom ispitu pristupilo je ukupno 1.127 učenika, od kojih 46 učenika polaže po Individualnom obrazovnom programu. Kada je reč o izabranim predmetima koje će učenici polagati trećeg dana završnog ispita, geografiju je odabralo 528 učenika, biologiju 389, istoriju 91, fiziku 62, hemiju 47, dok će funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih polagati 10 kandidata.

Božić je istakla da su pančevačke srednje škole spremne za predstojeći upisni rok i da ima dovoljno mesta za sve učenike.

„U srednjim školama na teritoriji grada Pančeva ima ukupno 1.620 mesta, od čega je 1.513 mesta u redovnim obrazovnim profilima, a 107 mesta u dualnom obrazovanju. U ponudi je ukupno 51 obrazovni profil, među kojima su 18 trogodišnjih, 35 četvorogodišnjih i jedan dvogodišnji smer, dok Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ ima dodatna tri obrazovna profila sa ukupno 54 mesta. Učenicima želim uspešan završetak ispita i da upišu željene škole. Mesta u Pančevu ima za sve učenike i verujem da ni ove godine neće biti neupisanih đaka“, poručila je Božić.

Grad Pančevo nastavlja da pruža podršku učenicima, roditeljima i školama kako bi proces završnog ispita i upisa u srednje škole protekao uspešno i bez poteškoća.

(Pančevac)