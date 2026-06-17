Roditelji bez brige: Vrtić u Velikom Središtu dobija produženi boravak za decu iz tri sela

Zaposleni roditelji iz Velikog Središta, Gudurice i Markovca uskoro će mnogo lakše usklađivati poslovne i porodične obaveze, jer je u planu otvaranje produženog boravka u vrtiću u Velikom Središtu.

Ovu lepu vest najavila je gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović, ističući da je lokalna samouprava prepoznala višegodišnji problem sa kojim se suočavaju meštani ovih naselja na putu ka gradu.

Veliko Središte ima veliki broj meštana koji rade u lokalnim firmama i kojima je do sada najveći izazov bio zbrinjavanje dece tokom radnog vremena. Novi produženi boravak biće strateški postavljen na ruti prema Vršcu, što će omogućiti roditeljima iz tri susedna sela da pre posla bezbedno ostave mališane na sigurnom i pažljivom mestu. Cilj ove investicije je stvaranje najboljih uslova za rast i razvoj najmlađih, ali i pružanje konkretne podrške roditeljima u organizaciji svakodnevice.

(Pančevac)