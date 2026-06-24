Zamke pri kupovini stana: Tri ključne stvari koje vas mogu koštati hiljade evra

Kupovina stana za većinu građana predstavlja najveću finansijsku odluku u životu. Ipak, u želji da što pre dođu do nekretnine, mnogi prave greške koje ih kasnije mogu koštati i po nekoliko hiljada evra – a u nekim slučajevima i mnogo više.

Stručnjaci za nekretnine i pravnici upozoravaju da se najveći problemi gotovo uvek ne dešavaju na samom potpisivanju ugovora, već u fazi provere dokumentacije i dogovora sa prodavcem.

1. Kupovina bez provere vlasništva u katastru

Jedna od najskupljih grešaka jeste verovanje prodavcu „na reč“ da je stan njegov.

Bez uvida u katastar nepokretnosti, kupac ne zna da li stan ima:

više suvlasnika,

hipoteke ili terete,

sporove ili zabrane raspolaganja.

Ukoliko se ove stvari ne provere na vreme, kupac može ući u postupak koji traje godinama ili izgubiti deo novca uloženog u stan.

2. Ignorisanje dugova za komunalije i održavanje

Mnogi kupci zaboravljaju da provere da li prethodni vlasnik ima neplaćene račune za:

struju,

infostan,

grejanje, održavanje zgrade.

Iako se dugovi u nekim slučajevima ne prenose direktno na novog vlasnika, često dolazi do komplikacija sa isključivanjem usluga ili administrativnim postupcima koji mogu biti dugotrajni i skupi.

3. Neprovereni „usmeni dogovori“

U praksi se često dešava da se kupac i prodavac dogovore o stvarima koje ne uđu u ugovor.

Na primer: ostavljanje nameštaja,

rok iseljenja,

popravke pre primopredaje.

Kada to nije precizno definisano u ugovoru, dolazi do sporova koje je teško rešiti bez dodatnih troškova ili pravne pomoći.

4. Pogrešna procena stvarne tržišne vrednosti

Mnogi kupci plate stan više nego što realno vredi, posebno u situacijama kada nemaju vremena za upoređivanje cena na tržištu.

Razlika u ceni između sličnih stanova u istoj zoni može da bude i nekoliko hiljada evra, što se direktno odražava na ukupnu cenu kredita i kamate.

5. Kupovina bez detaljnog ugovora

Ugovor o kupoprodaji stana mora da bude precizan i jasan.

Ako nisu definisani svi detalji, kupac može kasnije da se suoči sa problemima poput: kašnjenja u useljenju,

skrivenih nedostataka,

neispunjenih obećanja prodavca.

Jedna rečenica u ugovoru može da napravi razliku između sigurnog posla i dugotrajnog spora.

6. Prebrzo potpisivanje zbog straha da će stan „otići“

Jedan od najčešćih psiholoških pritisaka u prodaji nekretnina jeste osećaj hitnosti.

Prodavci ili posrednici često naglašavaju da „ima još zainteresovanih“, što kupce navodi da preskoče važne provere.

Stručnjaci upozoravaju da je upravo brzina jedna od najskupljih grešaka.

7. Zanemarivanje dodatnih troškova

Cena stana nije jedini trošak koji kupci treba da uzmu u obzir.

Tu su i: porez na prenos apsolutnih prava,

troškovi notara,

agencijska provizija,

adaptacija i renoviranje.

Mnogi tek nakon kupovine shvate da su ukupni troškovi znatno veći od prvobitne cene stana.

Kupovina stana nije samo finansijska odluka, već i pravni proces koji zahteva pažljivu pripremu. Većina skupih grešaka nastaje zbog žurbe i nedovoljne provere dokumentacije.

Stručnjaci savetuju da se svaki korak – od provere vlasništva do finalnog ugovora – uradi temeljno, jer se time može izbeći gubitak koji lako dostiže i nekoliko hiljada evra.

(Bizportal)