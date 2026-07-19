Vozila baba do pijace: Top 5 najboljih polovnjaka koje vredi kupiti

Koliko ste puta u oglasima za polovne automobile pročitali čuvenu frazu da je vozilo pripadalo starijoj osobi koja ga je vozila samo na kratkim relacijama? Iako zvuči kao marketinški trik preprodavaca, ovakvi automobili zaista postoje. Penzioneri u Evropi biraju specifične modele, a njihova vozila su na ceni zbog male kilometraže i marljivog održavanja. Sajt Polovni automobili izdvaja pet reprezentativnih modela koji su pravi izbor ako tražite očuvan „penzionerski“ auto.

1. Opel Meriva B (2010–2017)

Prosečna cena: Od 3.500 evra

Zašto ga penzioneri vole: Kompaktne dimenzije, visok i uspravan položaj sedenja koji olakšava ulazak, kao i izuzetno praktična unutrašnjost sa tri odvojena i pomeriva sedišta pozadi.

Preporuka za motor: Najbolji izbor je pouzdani 1.4-litarski benzinac (sa ili bez turbine). Dizeli u ponudi su kubikaža 1.3, 1.6 i 1.7 litara.

Mane na koje treba paziti: Pogonski lanac kod benzinca često može biti zreo za zamenu, što predstavlja neizbežan početni trošak.

2. Honda Jazz (2013–2023)

Prosečna cena: Od 5.000 evra

Zašto ga penzioneri vole: Skromne spoljne dimenzije, ali neverovatna kabinska praktičnost. Zadnja sedišta se mogu podizati i uzdužno pomerati, što omogućava prevoz kabastih stvari.

Preporuka za motor: Nudi se isključivo sa benzinskim motorima, a za manju potrošnju dostupna je i hibridna verzija. Pouzdanost je na vrhunskom nivou.

Mane na koje treba paziti: Značajno viša cena na tržištu u odnosu na Opel Merivu i skupi rezervni delovi, naročito za hibridne sisteme.

3. Toyota Yaris (2010–2020)

Prosečna cena: Od 5.000 evra

Zašto ga penzioneri vole: Neprikosnovena reputacija dugovečnosti, idealan za gradsku vožnju, okretan i ekstremno lak za parkiranje.

Preporuka za motor: Hibridna verzija sa CVT menjačem se pokazala kao izuzetno ekonomična i pouzdana.

Mane na koje treba paziti: Prodavci drže visoku, „premijum“ cenu za ovaj model. Toyota je na ovom modelu štedela na antikorozivnoj zaštiti pa treba dobro pregledati limariju, a robotizovani automatski menjači na starijim verzijama su skloni skupim kvarovima.

4. Škoda Yeti (2009–2017)

Prosečna cena: Od 5.000 evra

Zašto ga penzioneri vole: Kockast izgled krije povišenu kabinu, velike staklene površine i sjajnu preglednost u vožnji. Instrument tabla je jednostavna i lišena komplikovanih digitalnih menija.

Preporuka za motor: Najčešći je 1.2 TSI turbo-benzinac sa manuelnim menjačem, dok je odlična (ali skuplja) alternativa provereni 2.0 TDI dizelaš.

Mane na koje treba paziti: Sa godinama pokazuje sklonost ka rđi, a prve generacije TSI benzinaca takođe mogu imati problem sa rastezanjem lanca.

5. Suzuki Vitara (2015–)

Prosečna cena: Od 9.000 evra

Zašto ga penzioneri vole: Lak i pouzdan SUV model (težak svega 1.3 tone) sa odličnim integralnim pogonom na sva četiri točka, koji je idealan za odlazak do vikendice van grada.

Preporuka za motor: Pre nego što je uveden 1.4-litarski hibrid, u ponudi je bio klasičan 1.6 atmosferski benzinac koji nema turbinu i izuzetno je trajan.

Mane na koje treba paziti: Unutrašnji dizajn i tehnologija su bazični i zaostaju za modernijom konkurencijom, dok stariji 1.6 motori vremenom mogu pokazati sklonost ka blagom gubitku ulja.

(B92)