Slobodan Jovanovski pobednik memorijalnog turnira „Pavle Orlov“

FIDE majstor Slobodan Jovanovski pobednik je Memorijalnog šahovskog turnira nacionalnih manjina, koji je pod sloganom „Topovi samo na šahovskom polju“ održan u Pančevu. Jovanovski je u izuzetno jakoj konkurenciji prikazao dominantnu igru i osvojio prvo mesto sa osvojenih 10 poena iz 11 partija.

Ovaj sportski događaj, koji je uspešno organizovalo Sportsko šahovsko udruženje Rusa „Pavle Orlov“, okupio je predstavnike više nacionalnih zajednica. Turnir je još jednom potvrdio da šah predstavlja savršeno mesto za susret, druženje i međusobno uvažavanje različitih kultura.

Na turniru su učestvovali predstavnici mađarske, bošnjačke, romske, ruske, bugarske, rumunske, makedonske, slovačke i jevrejske nacionalne zajednice.

Takmičenje se odvijalo po pozivnom majstorskom sistemu sa 12 učesnika. Šahisti su odmerili snage u atraktivnom i dinamičnom blic tempu, gde su igrači imali na raspolaganju tri minuta po partiji, uz dodatak od dve sekunde za svaki odigrani potez.

Pored uzbudljivog sportskog nadmetanja na crno-belim poljima, ovogodišnja manifestacija imala je i duboki memorijalni karakter. Glavni ciljevi turnira bili su promocija fer-pleja, multikulturalnosti, kao i čvršće povezivanje i saradnja pripadnika nacionalnih manjina u našoj sredini.

Drugo mesto pripalo je internacionalnom majstoru Jovanu Radlovačkom, sa devet osvojenih poena, dok je treći bio internacionalni majstor Zoran Novoselski sa 6,5 poena.

Na deobi četvrtog do šestog mesta našli su se Trajan Romanović, Nenad Ristić i Vlada Kostić, FIDE majstor, svi sa po šest poena.

Nakon turnira usledilo je druženje, koje su pratili Elena iz Beograda na gitari i Irena iz Kruševca na klaviru.

Realizaciju ovog sportskog događaja iz oblasti kulture podržao je i finansirao Nacionalni savet ruske nacionalne manjine, a Jevrejski nacionalni savez nagradio nenagrađene šahiste knjigama i suvenirima.

– Turnir je ispunio svoj cilj, potvrdivši da šah, osim sportskog nadmetanja, predstavlja i univerzalni jezik koji povezuje ljude različitih kultura i tradicija – rekao je jedan od organizatora Konstantin Orlov.

(Pančevac/J. Filipović)

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