Lučić: Telekom Srbija održao rast uprkos globalnim krizama

Kompanija „Telekom Srbija” uprkos izazovnim vremenima i krizama u svetu koje su je zadesile, uspela je da izvuče maksimum i da se proširi kako na region, tako i šire. Danas važi za jednu od najpersektivnijih kompanija, a sve ono što sledi učiniće je još jačom.

Vladimir Lučić, generalni direktor kompanije „Telekom Srbija” bio je ovonedeljni gost emisije „Lice nacije” na Regionalnoj Radio – televiziji Pančevo. Nakon nedavnog boravka u Americi Lučić je istakao da je „na stolu” bilo nekoliko važnih tema za Srbiju, a da je u fokusu razgovora, kao i uvek, stavljeno Kosovo. Takođe, istakao je da Amerika „Telekom Srbiju” smatra jednom od strateških firmi na Zapadnom Balkanu.

„U Americi sam se sastao sa visokim zvaničnicima Stejt departmenta, EXIM banke i ljudima koji su zaduženi za telekomunikacije, zato što je jedna od tema bila i puštanje našeg operatora do kraja septembra. Naš deo posla je završen, te čekamo samo dozvolu od njihove agencije FSS. Dosta ljudi se promenilo u Stejt departmentu, pa sam hteo da ih ‘upoznam’ sa ‘Telekomom Srbija’. Glavne tri tačke o kojima sam govorio su naš položaj na KiM, drugo je naše širenje na američko tržište, te saradnja sa američkim kompanijama koju treba da proširimo pogotovu u delu cyber security, jer imamo kompaniju u toj oblasti, a i sa stanovišta startapova, jer imamo fond, pa bismo da privučemo američke kompanije da ih finansiraju”, rekao je Lučić.

Ove godine je „Telekom” dobio povećanje kreditnog rejtinga, što je veliki uspeh, kako kaže Lučić, sagledavajući situaciju u svetu. Objasnio je da se to desilo jer su stabilizovali tržište.

„Naš prihod je 2,3 milijarde evra, ove godine će biti blizu tri, operativni profit je bio 1,3 milijarde, a neto profit koji je bio 200 ove godine će sigurno biti više od pola milijarde. Mi smo morali da investiramo kako bismo sada bili u ovoj situaciji. Kredit smo uzeli od najjačih finansijskih institucija bez ikakve garancije. Ovo poslednje, izdavanje bonda je bez ikakve garancije, sa kamatom, čiji je petogodišnji bod 5, 9 odsto, što se smatra pristojnom kamatom, s obzirom na ratove u Ukrajini i Iranu”, objasnio je Lučić.

Na kraju sumirajući sve kroz šta je “Telekom Srbija” prošao i da je uprkos svim izazovima opstao i napravio istorijski uspeh i prihod, Lučić je naveo patriotizam kao glavni uzrok ovakvog napretka. Kako je rekao, oni koji pokušavaju da uruše i državi i „Telekom” zaboravljaju jednu važnu stvar kako kod predsednika Vučića tako i kod njega, a to je patriotizam.

(Pančevac)