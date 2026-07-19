Hitno se oglasio RHMZ: Južni Banat na udaru oko ponoći

Posle ekstremno vrelog dana, u Srbiju večeras stiže nagla promena vremena u dva odvojena talasa, a nestabilnosti praćene pljuskovima i grmljavinom na području Južnog Banata očekuju se između 22 časa i jedan sat posle ponoći.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) proglasio je žuti nivo upozorenja za ceo Banat zbog očekivanih grmljavinskih procesa i obilnijih pljuskova.

Prvi, predfrontalni grmljavinski sistem već se razvio u zapadnoj i centralnoj Srbiji oko Čačka i premešta se ka Šumadiji i Velikom Pomoravlju. Glavna promena vremena, međutim, stiže sa severozapada preko Austrije i Mađarske. Ovaj prostrani hladni front najpre pogađa sever Vojvodine, a tokom kasnih večernjih sati širi se ka Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremu, pre nego što stigne do Beograda i Južnog Banata.

Meteorolozi naglašavaju da je reč o tipičnoj konvektivnoj situaciji sa neravnomernim rasporedom padavina. Pojedina mesta u regionu mogu pretrpeti snažnu oluju sa gradom, olujnim vetrom i lokalnim zadržavanjem vode na ulicama, dok samo nekoliko kilometara dalje kiša može potpuno izostati. Satnica dolaska sistema podložna je promenama jer grmljavinske ćelije mogu naglo ubrzati ili promeniti pravac.

Ponedeljak donosi osveženje i pad temperature

U ponedeljak, 20. jula, stanovnike Južnog Banata i ostatka zemlje očekuje osetno prijatnije i svežije vreme. Nakon noćnog prolaska fronta, jutarnja oblačnost će se brzo razvedriti, ustupajući mesto sunčanim periodima uz drastično manju vlažnost vazduha.

Velike vrućine konačno prestaju. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se u prijatnim okvirima od 27 do 30 stepeni Celzijusa, dok će jutarnja iznositi od 16 do 20 stepeni. Umeren severozapadni vetar obezbediće kontinuirani dotok svežeg vazduha i znatno prijatniji subjektivni osećaj tokom celog dana.

(RHMZ)