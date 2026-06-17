Ovo su rešenja testova iz izbornih predmeta: Osmaci završili polaganje male mature

Učenici osmog razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su na poslednjem danu završnog ispita polagali test iz jednog od pet predmeta koji su prethodno izabrali – biologiju, istoriju, hemiju, fiziku ili geografiju.

Testiranje je počelo u devet sati, a završilo se u 11 časova.

Rešenja su objavljena na OVOM LINKU.

Podsetimo, u istom terminu osmaci su u ponedeljak i juče polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike. Ocenili su da je matematika bila lakša od srpskog te se nadaju da će tu imati više bodova.

(Objektiv)