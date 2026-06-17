Vučić u Gruziji: Impresioniran sam manastirom Svetog Đorđa

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i supruga Tamara obišli su, u društvu predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija i supruge Tamar Bagrationi, manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju i upisao se u knjigu počasnih gostiju.

– Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek-delom koje spaja nasleđe prošlih vremena sa novim generacijama.

Poseta ovom mestu na kojem se vekovima susreću vera, kultura, obrazovanje i tradicija proizvodnje vina, ostaće jedna od najlepših uspomena koje nosim iz prijateljske Gruzije – naveo je Vučić na Instagramu.

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(Pančevac)