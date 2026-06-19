Miris tradicije u Jasenovu: Izabrana najbolja banatska pogača

Udruženje žena „Jasenovčanke“ okupilo je brojne vredne domaćice iz Bele Crkve i Vršca, a stručni žiri je u konkurenciji starih recepata naših baka doneo odluku o pobednicima sedmog po redu gastro-takmičenja.

Tradicionalno takmičenje za najbolju banatsku pogaču održano u Jasenovu

Udruženje žena „Jasenovčanke“ organizovalo je sedmi put po redu u Jasenovu u sali Doma kulture takmičenje za najbolju banatsku pogaču.

Pored udruženja žena iz opštine Bela Crkva, ljubazne Jasenovčanke ugostile su i udruženja sa teritorije grada Vršca, prenosi sajt BCinfo.

Program su otvorili članovi KUD „Đorđe Maletić“ iz Jasenova.

Pehare i zahvalnice za najbolje pogače uručila je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Titulu najbolje pogače ponela je pogača Udruženja žena „Grebenački miraz“ Grebanac, drugo mesto osvojilo je UŽ „Jasenovčanke“ i treće mesto Udruženje žena iz Uljme.

Usledilo je lepo i veselo druženje, a naše sugrađanke i gošće istakle da su ovakva druženja dragocena uz razmenu iskustava i negovanje starih recepata naših baka.

(BCinfo)