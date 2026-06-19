VJT saopštilo šta je otkrilo o ‘zvučnom topu’ i studentskim planovima

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) uputilo je zahtev Službi za borbu protiv terorizma Uprave kriminalističke policije za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa dokumentacijom koja se odnosi na aktivnosti pojedinih studentskih plenuma, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Kako se navodi, postupak je pokrenut u okviru predistražnih radnji koje se odnose na događaje oko 15. marta 2025. godine, kao i na okolnosti pod kojima je, prema ranijim navodima, došlo do različitih bezbednosnih incidenata tokom protesta u Beogradu.

VJT navodi da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, došlo do podataka koji ukazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, a koja nisu u vezi predmetnog postupka.

Dodaju da je u toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

„Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa“ od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu „zvučnog topa“ , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države“, stoji u saopštenju Tužilaštva.

U vezi sa navedenim VJT u Beogradu je Upravi kriminalističke policije Službi za borbu protiv terorizma uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kako bi se utvrdilo da li se u radnjama NN lica, koja su, kako navode, učestvovala na pomenutom sastanku, stiču bitni elementi krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređena iz člana 309 Krivičnog zakonika ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

„Policiji je naloženo da identifikuje lica koja su učestvovala na sastanku KRGB 22. januara 2025. godine i da sa njima obavi informativni razgovor na okolnost diskusije i predloga koji je usvojen u smislu da policija ima zvučni top, da je to ozbiljno naoružanje i da je u Kini praktikovano da kada se ugleda zvučni top da se skloni sa puta, te da objasne tvrdnju da bi zvučni top dobio „jedan masan odgovor iz Brisela“, kao i na sve druge okolnosti koje su bitne, a koje su bile predmet tog sastanka“, navode u saopštenju.

Iz VJT-a kažu da je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učestvovala u realizaciji usvojenog predloga da se na protestu na Slaviji, koji je održan dana 15. marta 2025 godine, simulira upotreba zvučnog topa, ko je učestvovao u takvoj organizaciji, kako su uloge bile podeljene, ko je odredio prostor na kome će navodno da se iscenira upotreba zvučnog topa, zašto je došlo do skidanja prsluka redara, ko je to naredio, koja realna opasnost je postojala da redari skinu prsluke i da drugim učesnicima u protestu signaliziraju opasnost i potrebu da se sklone sa mesta okupljanja sa ulice, ko je i na koji način prouzrokovao svojim radnjama da učesnici protesta beže sa ulica na trotoare i da se razilaze napuštaući protest.

Naloženo je i da se obave razgovori sa svim licima koja su javno iznela tvrdnje da je protiv učesnika protesta dana 15. marta 2025. godine u Beogradu upotrebljen „zvučni top“, a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu „zvučnog topa“.

„Pored toga, potrebno je da se utvrdi ko je organizator lekarskih pregleda učesnika protesta zbog navodnih posledica od „zvučnog topa“. Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu je zatražilo od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu da mu dostavi na uvid spise predmeta koji je to tužilaštvo formiralo u vezi sa navodnom upotrebom ‘zvučnog topa’, navodi Tužilaštvo.

(Pančevac/Mediji)