Slaba tačka svakog znaka: Šta kriju iza maske?

Bez obzira na to koliko delujemo otvoreno prema drugima, postoje stvari koje radije čuvamo za sebe, bilo zbog nesigurnosti, ponosa ili želje da ostavimo određeni utisak.

Upravo te skrivene strane ličnosti često otkrivaju mnogo više o nama nego ono što pokazujemo svakodnevno.

Astrolozi smatraju da horoskopski znak može ukazati na obrasce ponašanja i emocije koje ljudi najčešće potiskuju. Pogledajte šta je ono što svaki znak najradije prećutkuje i retko kada priznaje čak i najbližim ljudima.

Ovan

Pripadnici ovog znaka vole da ostavljaju utisak odlučnih i hrabrih ljudi koji bez oklevanja idu ka svojim ciljevima. Deluju kao osobe koje su spremne da preuzmu rizik i suoče se sa svakim izazovom.

Ipak, ono što retko izgovaraju jeste strah od neuspeha. Iza samouverenog nastupa ponekad se krije bojazan da stvari neće ispasti onako kako su zamislili, mada će to malo ko primetiti.

Bik

Bikovi cene stabilnost i sigurnost, zbog čega im prijaju poznate okolnosti i ustaljena rutina. Trude se da deluju smireno i kao da sve drže pod kontrolom.

Međutim, promene im često padaju mnogo teže nego što su spremni da priznaju. Izlazak iz zone komfora može u njima izazvati nelagodu koju uglavnom vešto skrivaju od okoline.

Blizanci

Blizanci su poznati po komunikativnosti i sposobnosti da se prilagode različitim situacijama. Na prvi pogled deluju kao osobe koje ne pridaju veliki značaj tuđim komentarima.

Ipak, istina je da ih određene reči i mišljenja drugih mogu pogoditi više nego što pokazuju. Često dugo analiziraju razgovore i razmišljaju o utisku koji su ostavili.

Rak

Osobe rođene u ovom znaku važe za emotivne i brižne, ali istina je da ne pokazuju uvek sve što osećaju. Ponekad deluju rezervisano kako bi zaštitile svoju ranjivu stranu.

Ono što retko priznaju jeste koliko se brzo i snažno vezuju za ljude. Njihova osećanja često su mnogo intenzivnija nego što bi se moglo zaključiti na osnovu njihovog ponašanja.

Lav

Lavovi vole da zrače samopouzdanjem i često ostavljaju utisak ljudi koji su sigurni u sebe. Uživaju u pažnji drugih.

Ipak, iza tog snažnog nastupa često se krije potreba za priznanjem i podrškom. Važno im je da budu cenjeni i da njihov trud bude primećen, iako to ne govore otvoreno.

Devica

Device su poznate po organizovanosti, preciznosti i želji da sve funkcioniše kako treba. Vole da planiraju unapred i da imaju jasan pregled situacije.

Zbog toga im nije lako da priznaju kada im stvari izmaknu kontroli. Tada osećaju mnogo veću zabrinutost nego što su spremne da pokažu ljudima oko sebe.

Vaga

Vage nastoje da održe sklad u odnosima i da izbegnu nepotrebne sukobe. Uvek su spremne da saslušaju druge i pronađu kompromisno rešenje.

Međutim, zbog želje za mirom ponekad zanemaruju sopstvene potrebe. Neretko prećute ono što zaista misle kako ne bi narušile harmoniju u svom okruženju.

Škorpija

Škorpije deluju snažno, odlučno i emocionalno otporno. Retko dozvoljavaju drugima da vide njihovu ranjivost.

Kada su povređene, uglavnom se povlače u sebe i ne govore mnogo o svojim osećanjima. Teško im je da priznaju koliko ih je neka situacija ili osoba zaista pogodila.

Strelac

Pripadnici ovog znaka poznati su po ljubavi prema slobodi, avanturama i novim iskustvima. Vole da imaju osećaj nezavisnosti i mogućnost da sami biraju svoj put.

Zbog toga nerado priznaju da ih pomisao na prevelika ograničenja ili gubitak samostalnosti može učiniti nesigurnim. Čak i kada su srećni i ispunjeni, važno im je da imaju osećaj da sami odlučuju o svom životu.

Jarac

Jarčevi su navikli da budu oslonac sebi i drugima. Odgovornost shvataju veoma ozbiljno i trude se da probleme rešavaju samostalno.

Upravo zato im nije lako da zatraže pomoć kada im je potrebna. Pokazivanje slabosti ili ranjivosti za njih predstavlja mnogo veći izazov nego što okolina pretpostavlja.

Vodolija

Vodolije vole da ističu svoju samostalnost i originalnost. Često deluju kao ljudi kojima nije potrebno odobravanje drugih da bi bili zadovoljni.

Ipak, duboko u sebi imaju potrebu da budu prihvaćeni i shvaćeni. Osećaj pripadnosti važniji im je nego što su spremni da priznaju.

Ribe

Ribe su izrazito saosećajne i sklone razumevanju tuđih postupaka. Često pokušavaju da pronađu opravdanje za ponašanje ljudi do kojih im je stalo.

Međutim, retko otvoreno govore o sopstvenim razočaranjima. Umesto da pokažu koliko su povređene, često svoja osećanja zadržavaju za sebe kako bi izbegle dodatne nesuglasice.

(24sedam.rs)