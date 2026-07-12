Pančevo u slikama

I to je Pančevo: Skućeno računanje za stolom

20:26

12.07.2026

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Foto: Milan Šupica

Skućeno

Svi oni što „talasaju” dok hodaju ulicama.
Bilo da ih je udarilo sunce ili nešto drugo.
Malj, neko novo otkrovenje, bejzbol palica, istina…
Trebalo bi da znaju: nisu sami.
Ima nas mnogo, samo se zbog sličnosti ne prepoznajemo.
A, morali bismo da budemo svesni toga da se stvari menjaju.
Nagore, ili verujmo, nabolje.
Ćao, ulice: nema ništa lepše od mira, od skućenosti.

Računanje

Vreme neumitno prolazi, zaobilazi nam misli.
Pa ono: sutra ću ili ću od prvog u mesecu – ne pije vodu.
I nije problem u računanju vremena.
Zapravo nema nikakvih problema, osim onih u nama.
Da se resetujemo, da donesemo odluku.
Da li su potrebna muda za to? Ponekad – da.
Ipak, najčešće je lenjost duha ono što nas okiva.
Izračunajmo šta nas košta da ne budemo robovi.

Za stolom

Nije frka kada srčemo supu u društvu, mada nije ni lepo.
Niti da čačkalicom izvlačimo viškove između zuba.
Nepokriveno rukom, što je posebno odvratno.
Važnije je pitanje s kim to radimo.
Da li je to neko na motorni pogon, s izduvnim gasovima.
Što izlaze čim progovori.
Misija je: začepiti toj osobi usta. Rečju. Ili poljupcem.
Za stolom se mora znati kreativni nered.

(Pančevac / Siniša Trajković)

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