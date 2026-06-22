Sport

Trening golmana Železničara: Pun intenzitet od starta priprema

11:33

22.06.2026

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Foto: FK Železničar

Fudbaleri Železničara ušli su u drugu nedelju priprema za novu sezonu. Do odlaska na kamp u Sloveniju, 26. juna, ekipa radi na stadionu SRC Mladost u Pančevu.

Svaki trening protiče u punom intenzitetu, kako kod igrača, tako i kod golmana.

Foto: FK ŽelezničarFoto: FK Železničar

Pored rada sa ostatkom ekipe, naši golmani svakodnevno prolaze kroz specifične treninge usmerene na unapređenje refleksa, reakcije, igre nogom i svih segmenata neophodnih za vrhunske partije među stativama.

 

Foto: FK Železničar

Pod budnim okom trenera golmana Slobodana Šaranova, čuvari mreže vredno grade formu za izazove koji ih očekuju u novoj sezoni, potvrđujući da se uspeh stvara radom, posvećenošću i maksimalnim zalaganjem na svakom treningu.

(FK Železničar)

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